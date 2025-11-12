Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του LEN Champions League, ο Ολυμπιακός πέτυχε εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Ραντνίτσκι, επικρατώντας με 13-12, χάρη σε γκολ του Ζάλανκι μόλις 50’’ πριν από τη λήξη.

Μετά τις επιτυχίες απέναντι στη Μλάντοστ (13-9) και τη Βάσας (15-5), ο Ολυμπιακός συνέχισε το αήττητο σερί του στη διοργάνωση, επικρατώντας και της Ραντνίτσκι στο Κραγκούγιεβατς, σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη των «ερυθρόλευκων» στη φετινή διοργάνωση, αποτέλεσμα που τους εδραιώνει στην κορυφή του Α΄ ομίλου με 9 βαθμούς. Η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ ακολουθεί με 6 βαθμούς, έπειτα από τη δεύτερη φετινή της νίκη. Η Ραντνίτσκι παραμένει στους 3 βαθμούς, ενώ η Βάσας δεν έχει καταφέρει ακόμη να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Η φάση των ομίλων περνά πλέον στο δεύτερο μισό, όπου θα διεξαχθούν οι επαναληπτικοί αγώνες, μέσα από τους οποίους θα κριθούν οι ομάδες που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση του LEN Champions League.

Το ματς

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν δυναμικά, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και, με εξαιρετική άμυνα, προηγήθηκαν 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς έδειξε συνέπεια και στο δεύτερο, διατηρώντας προβάδισμα δύο τερμάτων (6-4) χάρη στην επιθετική της πολυφωνία και τις επεμβάσεις του Ζερδεβά κάτω από τα δοκάρια.

Στην τρίτη περίοδο, η Ραντνίτσκι αντέδρασε, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ολυμπιακού και, με επιμέρους σκορ 5-2, πήρε προσωρινά το προβάδισμα (9-8). Ωστόσο, ο Ζάλανκι, με τρίτο προσωπικό γκολ, ισοφάρισε σε 10-10 λίγο πριν από το τέλος της περιόδου.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός με πέναλτι του Ζάλανκι και τέρμα του Γκίλα, ξέφυγε 12-10, όμως οι Σέρβοι απάντησαν, φέρνοντας ξανά το ματς στα ίσα (12-12). Παρά το χαμένο πέναλτι του Βλαχόπουλου δύο λεπτά πριν από το φινάλε, ο Ζάλανκι βρήκε ξανά τη λύση, σκοράροντας στα 49’’ για το τελικό 13-12.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 6-4, 2-3

ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ (Ούρος Στεφάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Στρ. Ράσοβιτς 2, Ντέντοβιτς 2, Ραντζέλοβιτς, Π. Γιάκσιτς, Πιγέτλοβιτς 1, Πρλαϊνοβιτς 2, Ιβάνοφ, Μούρισιτς 1, Βαπένσκι 2, Βλαχόπουλος 2, Β. Ράσοβιτς, Τοντορόφσκι, Νταντβάνι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 5, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος

Διαιτητές: Σβαρτς (Ισραήλ), Ντε Γιονγκ (Ολλανδία)