Παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα και το προβάδισμα στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό του και γνώρισε την πρώτη του ήττα στη σεζόν, με 13-10 από τη Βαζούτας στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Γ΄ ομίλου του LEN Euro Cup.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το «τριφύλλι» υποχώρησε στην τρίτη θέση του ομίλου, ενώ το επερχόμενο παιχνίδι με τη Βουλιαγμένη (13/11) αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας του Δημήτρη Μάζη.

Χωρίς τον Κουρούβανη στη σύνθεσή του, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι. Πήρε προβάδισμα από νωρίς, το οποίο σταδιακά αύξησε φτάνοντας στο 7-3 και αργότερα στο 8-4 πριν από την ανάπαυλα.

Ωστόσο, στο τρίτο οκτάλεπτο το σκηνικό άλλαξε πλήρως. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Βίκτορ Γκιάπιας, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του με κρίσιμες αποκρούσεις, ενώ η Βαζούτας ήταν αλάνθαστη στον παίκτη παραπάνω (3/3), ισοφαρίζοντας σε 8-8 με πέναλτι του Τσατσόφσκι. Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε το δικό του πέναλτι, καθώς ο Γκιουβέτσης νικήθηκε από τον ίδιο τερματοφύλακα και λίγο αργότερα ο Εκλερ ολοκλήρωσε την ανατροπή (9-8).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να αντιδράσουν. Το επιμέρους σκορ έφτασε στο 8-0 υπέρ των Μαγυάρων (12-8), πριν ο Χαλυβόπουλος βάλει τέλος στη μεγάλη επιθετική «ξηρασία». Παρά την προσπάθεια στο φινάλε, η ήττα δεν αποφεύχθηκε.

Kορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος με 4 γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-5, 5-0, 4-2

ΒΑΖΟΥΤΑΣ (Ντάνιελ Βάργκα): Γκιάπιας, Τατράι 2, Τσάπο, Σουσιασβίλι 4, Τσατσόφσκι 3, Εκλερ 3, Γιάνσικ, Μπένεντεκ, Κόβατς, Μέσαρος 1, Μπούντσουχ, Μπατίζι, Κόρομ, Σίμον

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 4, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Μαραγκουδάκης, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος

Διαιτητές: Γκόμεθ (Ισπανία), Στανόγεβιτς (Σερβία)

Η βαθμολογία του Γ΄ ομίλου: