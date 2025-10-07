Σχολή Παρατηρητών Διαιτησίας της ΚΟΕ με πρόεδρο, μαθητή και διορθωτή το ίδιο άτομο…

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας διοργάνωσε Σχολή Παρατηρητών Διαιτησίας στην οποία πρόεδρος, μαθητής και διορθωτής ήταν σύμφωνα με τις προκηρύξεις το ίδιο άτομο.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο η ΚΟΕ διοργάνωσε Σχολή Παρατηρητών, της οποία πρόεδρος, μαθητής και διορθωτής ήταν ο Κωνσταντίνος Κυράνης. Σύμφωνα με τον κανονισμό διαιτησίας και πιο συγκεκριμένα το άρθρο Άρθρο 9 Παράγραφος 8: «Ο υπεύθυνος της Σχολής συντάσσει έκθεση πεπραγμένων, για τον τρόπο λειτουργίας της Σχολής, για τα τυχόν προβλήματα που δημιουργήθηκαν και για τις λύσεις που δόθηκαν. Την έκθεση μαζί με τα βαθμολογημένα γραπτά και τον πίνακα των επιτυχόντων και αποτυχόντων παραδίδει στο ΔΣ του ΣΕΔΥ».

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της ΚΟΕ, Κυριάκο Γιαννόπουλο, αναφορικά με το κατά πόσο είναι σύννομο το παραπάνω σημείωσε: «Καταρχάς η ΚΟΕ διαπίστωσε ότι έπρεπε να καλυφθεί προτού καν δημιουργηθεί, γι' αυτό και διοργάνωσε την Σχολή Παρατηρητών. Ο κύριος Κυράνης είναι διεθνής διαιτητής και άρα είχε δικαίωμα συμμετοχής στην σχολή Παρατηρητών. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επισήμως επώνυμη καταγγελία, δεν έχουμε λόγο να ασχοληθούμε ως ομοσπονδία. Εμείς φροντίσαμε η διαδικασία να είναι διαφανής. Ο κύριος Κυράνης δεν διόρθωσε τον εαυτό του».

Όταν ζητήθηκε από τον κύριο Γιαννόπουλο, να γίνει συγκεκριμένος αναφορικά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ώστε να είναι αδιάβλητη η διαδικασία απέφυγε να απαντήσει.

