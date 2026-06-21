Βρες την πρωτεύουσα της χώρας: 10 απλές ερωτήσεις που ακόμα και σήμερα δεν ξέρεις τη σωστή απάντηση

Κανονικά θα έπρεπε να κάνεις 10/10 για πλάκα, αλλά κάτι μας λέει ότι με το ζόρι θα αγγίξεις το 8/10

Στον 20ό αιώνα, αρκετά κράτη προχώρησαν στη μεταφορά των πρωτευουσών τους για πολιτικούς, στρατηγικούς ή συμβολικούς λόγους. Η Βραζιλία αντικατέστησε την παραδοσιακή πρωτεύουσά της με μία νεόκτιστη πόλη. Το Πακιστάν μετακίνησε την πρωτεύουσα από το Καράτσι στο Ισλαμαμπάντ. Παρόμοιες μετακινήσεις σημειώθηκαν στην Τανζανία, με τη Ντοντόμα να διαδέχεται το Νταρ ες Σαλάμ, και στη Μιανμάρ, όπου το Ναϊπιτάου αντικατέστησε το Ρανγκούν.

Θεωρείς πως έχεις τις απαραίτητες γνώσεις για να σαρώσεις στο κουίζ;