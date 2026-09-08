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Το στρατηγείο του Σαμαρά: Το ιστορικό κτίριο που θα στεγάσει τα γραφεία του κόμματος

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Αυτό είναι το κτίριο όπου θα στεγαστεί η βάση του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.

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Το στρατηγείο του Σαμαρά: Το ιστορικό κτίριο που θα στεγάσει τα γραφεία του κόμματος