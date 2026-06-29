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Νέος πονοκέφαλος για Μητσοτάκη: Του ζητά κατάργηση γάμου ομόφυλων ζευγαριών και επιστροφή Σαμαρά

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Πρόβλημα στα θεμέλια της Νέας Δημοκρατίας...

Δύσκολη εξίσωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί που δεν το περίμενε, μάλιστα. 

Τι ακριβώς συνέβη; 

Δείτε την απάντηση μ' ένα κλικ στο instanews.gr

Νέος πονοκέφαλος για Μητσοτάκη: Του ζητά κατάργηση γάμου ομόφυλων ζευγαριών και επιστροφή Σαμαρά