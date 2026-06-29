Νέος πονοκέφαλος για Μητσοτάκη: Του ζητά κατάργηση γάμου ομόφυλων ζευγαριών και επιστροφή Σαμαρά

Πρόβλημα στα θεμέλια της Νέας Δημοκρατίας...

Δύσκολη εξίσωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από εκεί που δεν το περίμενε, μάλιστα.

Τι ακριβώς συνέβη;