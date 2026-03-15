Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία οπαδού του ΠΑΟΚ: «Υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο»

Η τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τον αδικοχαμένο φίλο του ΠΑΟΚ.

Στη δολοφονία του 20χρονου φίλου του ΠΑΟΚ από οπαδό του Άρη, που έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε σε τοποθέτηση του, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Υπάρχουν οπαδικά κίνητρα, υπάρχει οπαδικό υπόβαθρό, αλλά δεν είναι ακριβώς οπαδική βία. Πρόκειται ξεκάθαρα για βία.Δηλαδή παιδιά 20 χρονών λύνουν τα προβλήματά τους με τα μαχαίρια ή με τις σιδηρογροθιές...

Είναι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από οπαδικά σχήματα. Καθήκον μας είναι να εξαρθρώσουμε τις εγκληματικές ομάδες. Πρέπει να τις εξαλείψουμε και να δούμε ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από αυτά τα κινήματα.

Η βία έχει μεταφερθεί έξω από τα γήπεδα...

Πολύ σύντομα η αστυνομία θα έχει απαντήσεις για όλα και οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».