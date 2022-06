Ελεύθερος ο Γιαννίκογλου: Αποχώρησε από τη Σούντουβα

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητεί ο Μάκης Γιαννίκογλου.

Ο 29χρονος πορτιέρε αποχωρεί από τη λιθουανική ομάδα, στην οποία είχε μετακομίσει το 2021. Την περσινή σεζόν είχε αγωνιστεί σε 22 ματς, όμως φέτος δεν έπαιξε καθόλου, λόγω των σχετικών περιορισμών που υπάρχουν στο λιθουανικό πρωτάθλημα στο οποίο πρέπει να αγωνίζονται τέσσερις γηγενείς ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα.

Após anunciar hoje a chegada do lateral 🇵🇹Diogo Coelho, o FK Suduva, 5º na A-Lyga, anunciou a saída do goleiro 🇬🇷Makis Giannikoglou. Após atuar bastante em 2021 pelo Suduva, Giannikoglou perdeu espaço este ano com a chegada de 🇱🇹Tomas Svedkauskas. pic.twitter.com/wupWVjFwYq