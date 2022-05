Ο Οριγκί ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι φεύγει και υπογράφει στη Μίλαν (pic)

Ένα βήμα πριν από την ένταξη του στη Μίλαν βρίσκεται ο Ντιβόκ Οριγκί.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 27χρονος Βέλγος σέντερ φορ έχει ήδη ενημερώσει την διοίκηση των «κόκκινων», ότι θα αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι όπου και λήγει το συμβόλαιο του με την ομάδα, καθώς απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για την υπογραφή του συμβολαίου του με τους «ροσονέρι».

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε κατ΄αρχήν συμφωνία τον περασμένο Μάρτιο, για την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου, το οποίο θα απέφερε στον παίκτη το ποσό των 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ.

AC Milan are working on final details to complete Divock Origi deal on a free transfer. Liverpool are aware of the negotiations between AC Milan and Origi agents, the contract proposal almost ready 🔴⚫️ #ACMilan



Origi already informed Liverpool board that he's gonna leave. #LFC pic.twitter.com/OhuGubOVgd