Τι συμβαίνει με τον Τζόλη;

Το παραμύθι του Χρήστου Τζόλη έχει και δράκους, άλλους ορατούς κι άλλους αόρατους. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…

Ο κόσμος λατρεύει να κατασκευάζει με ευκολία αθλητικά είδωλα για έναν και μόνο λόγο. Για να μπορεί να τα λιθοβολεί, να τα ξεθωριάζει, να τα αποδομεί και να τα ανακυκλώσει με τον επόμενο που θα… γυαλίσει.

Ο Χρήστος Τζόλης, εδώ και κάνα δίμηνο, δεν είναι καλά. Δεν πατάει καλά. Δεν έχει την ίδια έκρηξη. Δεν πηδάει τόσο ψηλά. Δεν είναι τόσο πολύ μέσα στις φάσεις. Δεν βγάζει την ίδια ένταση. Δεν είναι το ίδιο επικίνδυνος. Δεν έχει την ίδια συμμετοχή, ούτε την ίδια επίδραση στο παιχνίδι. Δεν τελειώνει καλά τις φάσεις. Δεν έχει σωστές επιλογές. Δεν του βγαίνουν πράγματα στο γήπεδο. Έχει… μαγκώσει.

Συμβαίνει. Και είναι απολύτως ανθρώπινο.

Δυστυχώς όμως, ζούμε στην εποχή των haters. Έγινε τάση, μόδα, παγιωμένη νοοτροπία σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που στην εικονική δημοκρατία των social media, διοχετεύει (τις περισσότερες φορές) την άγνοια, την ζήλια, τον φθόνο του.

Χρειάστηκαν μόλις μερικά παιχνίδια, ώστε οι διθύραμβοι για το wonderkid να δώσουν τη θέση τους σε σχόλια όπως: «Ψήλωσε». «Βάρυνε». «Την είδε». «Πήραν τα μυαλά του αέρα». «Έγινε ατομιστής». «Έχει το μυαλό του στην μεταγραφή». «Προσέχει τα πόδια του». «Βαριέται να μαρκάρει». «Είναι απάτη». «Υπερεκτιμημένος». «Να φάει λίγο εξέδρα να στρώσει».

Στην πραγματικότητα, όλα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού. Αν ο Λιονέλ Μέσι κάνει δύο σερί μέτρια παιχνίδια είναι είδηση πρώτου μεγέθους, «γέρασε», «τέλειωσε», «δεν είναι όπως παλιά». Αν ο Κριστιάνο κάνει δύο σερί παιχνίδια δίχως να σκοράρει: «πέρασε η μπογιά του», «είναι για απόσυρση», «δεν κάνει».

Αυτού του είδους τα σχόλια είναι η καύσιμη ύλη για τους πραγματικά μεγάλους αθλητές που νιώθουν υποχρεωμένοι κάθε μέρα να αποδεικνύουν πως είναι οι καλύτεροι. Η πρόκληση είναι αυτή που τους δημιουργεί κίνητρο, τους κάνει να σκυλιάζουν για απαντήσεις. Όλα αυτά είναι μέρος της πνευματικής ωρίμανσης που είναι απαραίτητη στον «μικρό», αν θέλει να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Από εδώ και πέρα πρέπει να μάθει να ζει και να αντιμετωπίζει αυτού του είδους την πίεση.

Αν το πάμε σε απόλυτους αριθμούς, ο Τζόλης έχει να σκοράρει από τις 21 Φεβρουαρίου και το 4-0 από την Λαμία. Κάτι παραπάνω από δύο μήνες, 12 επίσημα παιχνίδια (9 με τον ΠΑΟΚ και 3 με την Εθνική) ή 647 αγωνιστικά λεπτά! Όλα όμως έχουν την εξήγηση τους.

Στο τελευταίο του επαγγελματικό γκολ (μέχρι το επόμενο) τα… χρειάστηκε για τα καλά. Στο τάκλιν που έκανε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, το πόδι του «κόλλησε» και γύρισε. Το κατάλαβε αμέσως. Μετά από πέντε-έξι λεπτά έγινε αλλαγή. Ο αστράγαλος τουμπάνισε λιγάκι και παρότι δεν έχασε κάποια ματς, βγήκε από τον ρυθμό του, «σκιάχτηκε», ταρακουνήθηκε, ήταν ο πρώτος του τραυματισμός σε μία άπταιστη διαδρομή, στην οποία όλα πήγαιναν ευθεία με αστραπιαία ταχύτητα.

Κι έπειτα είναι η κόπωση. Η επιβάρυνση. Η κούραση. Ο κόσμος αναρωτιέται πως είναι δυνατόν να κουράζεται ένα 19χρονο παιδί που απλά… παίζει μπάλα, μα η αλήθεια στον πρωταθλητισμό δεν είναι έτσι. Ο Τζόλης έχει παίξει ήδη 50 (!) επίσημα παιχνίδια στην σεζόν (43 με ΠΑΟΚ και 7 με την Εθνική) που μπορούν κάλλιστα να γίνουν 55 μέχρι το τέλος της σεζόν! Κι όλα στην πρώτη του σεζόν, με ελλιπή (λόγω Covid-19) καλοκαιρινή προετοιμασία και πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν το κορμί του δεν είχε την απαραίτητη υποδομή, από την απίστευτη δουλειά που έχει ρίξει (αλλά και από την… φτιαξιά του), τότε θα είχε κλατάρει, ετούτος δεν έβγαλε ούτε μισό μυϊκό τραυματισμό -αδιανόητο!

Στις Η.Π.Α. το κλατάρισμα των ρούκι στο δεύτερο μισό της παρθενική τους σεζόν είναι κάτι αυτονόητο. Δεδομένο. Αναμενόμενο. Μάλιστα το έχουν βαφτίσει «rookie wall», διότι είναι ένας αόρατος τοίχος, στον οποίο προσκρούουν όλοι ανεξαιρέτως οι νιόφερτοι στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού. Το σώμα και το μυαλό ενός ρούκι δεν έχει αναπτύξει ακόμα τους απαραίτητους μηχανισμούς, ώστε να αντέξει σε φουλ ρυθμούς σε μία ολόκληρη σεζόν, κάποια στιγμή το σύστημα μπλοκάρει. Το μυαλό δίνει εντολές, αλλά το σώμα δεν υπακούει. Με λίγη αποφόρτιση διορθώνεται, δεν είναι κάτι τραγικό. Αυτό εξηγεί όμως την ειδική διαχείριση στα τελευταία παιχνίδια, όπου ο Τζόλης είτε γίνεται είτε μπαίνει αλλαγή (στο Κλεάνθης Βικελίδης δεν έπαιξε καθόλου για να «αδειάσει» λιγάκι), κάτι απαραίτητο.

Στην εξίσωση πάντα παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Ο Τζόλης δεν είναι πια το «παιδάκι που θα το αφήσουμε μόνο του». Οι άμυνες προσαρμόζονται πλέον πάνω του. «Τρώει πια ξύλο» σε κάθε ματς. Συχνά έχει διπλό μαρκάρισμα και οι άμυνες εστιάζουν πάνω του, έμαθαν τις συνήθειες του, τις κινήσεις του, τα χούγια του στο γήπεδο. Ο μικρός πρέπει να εμπλουτίσει την φαρέτρα του με νέα βέλη, ακόμα πιο δηλητηριώδη.

Ακόμα κι έτσι, ο Τζόλης είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης του φετινού ΠΑΟΚ. Παραμένει ο πρώτος σκόρερ του με 16 γκολ, παρότι δεν είναι καθαρός φορ. Παραμένει ο πρώτος σε ασίστ (10), παρότι δεν είναι κλασικός δημιουργικός. Παραμένει αυτός που έχει εκτελέσει τις περισσότερες τελικές, αυτός που μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποτελεί πηγή κάθε αριθμητικής ανισορροπίας στο γήπεδο.

Μία πρόσφατα μόδα στα social media είχε βασιστεί στην ατάκα «Ιf you don't want me at my worst you don't deserve me at my best». Αν δεν με θέλεις στα χειρότερα μου, τότε δεν σου αξίζω στα καλύτερα μου. Ο Χρήστος Τζόλης, όπως όλοι οι αθλητές στον πλανήτη, περνάει το δικό του ντεφορμάρισμα. Μπούκωσε. Μάγκωσε. Έφτασε στα όρια του για φέτος. Μόνος του θα το ξεπεράσει. Όπως και μόνος του έφτασε μέχρι εδώ. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγος χώρος να… αναπνεύσει.