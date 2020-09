🇮🇹 - The last 8 Serie A debutants in their first match



2020: Spezia - Loss❌

2017: Benevento - Loss❌

2016: Crotone - Loss❌

2015: Carpi - Loss❌

2015: Frosinone - Loss❌

2013: Sassuolo - Loss❌

2005: Treviso - Loss❌

2001: Chievo Verona - Won✅#SerieA #SpeziaSassuolo