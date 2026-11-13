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Αυτά τα συμβόλαια κάνουν πάταγο στη Super League

Ποδόσφαιρο
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Το πλάνο τριετίας, τα συμβόλαια που τελειώνουν και οι κρίσιμες αποφάσεις.

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Αυτά τα συμβόλαια κάνουν πάταγο στη Super League