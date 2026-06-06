Υπέγραψε για τρία χρόνια ο Κάλβιν Φίλιπς στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Δεν έμεινε, ως αναμενόταν, στη Μάντσεστερ Σίτι έως το τέλος της σεζόν ο Κάλβιν Φίλιπς, καθώς τον Ιανουάριο δόθηκε δανεικός στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Ο 30χρονος Άγγλος διεθνής μέσος δεν ήταν στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα και δέχτηκε να δοκιμάσει την σεζόν 2024-25 την τύχη του στην Ιπσουϊτς, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα και η διοίκηση των «Tractor Boys» τον επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Δεν έμεινε όμως τελικά στο «Ετιχαντ» και δέχτηκε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο να φορέσει τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία τώρα θα τον κρατήσει στο ρόστερ της για τρία χρόνια, μολονότι αγωνίστηκε σε μόλις τέσσερα ματς, δίνοντας μόλις τρία εκατ. λίρες στην ομάδα του Μάντσεστερ.