Έντρικ για ενδεχόμενη επιστροφή στην Ρεάλ: «Θα κάνω ό,τι μου πει η γυναίκα μου»

Το μέλλον του Βραζιλιάνου επιθετικού θα αποφασιστεί από την σύζυγό του, σύμφωνα με όσα είπε σε δήλωσή του όταν ρωτήθηκε αν θα επιστρέψει στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Έντρικ τον περασμένο Ιανουάριο μετακινήθηκε στην Λιόν με την μορφή του δανεισμού από τους Μαδριλένους και σε 19 συμμετοχές έχει στο ενεργητικό του 8 γκολ και 7 ασίστ, ανοίγοντας συζήτηση στην Ισπανία περί επιστροφής του στην Ρεάλ.

Ο νεαρός επιθετικός, ωστόσο όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του στους Μαδριλένους εξέπληξε με την απάντησή του, τονίζοντας ότι η σύζυγός του είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση!

«Το μέλλον μου; Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός, είτε πρόκειται για να μείνω στη Λιόν, είτε για να επιστρέψω στη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε για να πάω αλλού. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ.

Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και ό,τι μου λέει και η γυναίκα μου», ανέφερε στην δήλωσή του ο Έντρικ προκαλώντας συζητήσεις στην Ισπανία.