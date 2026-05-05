Στο μακράν καλύτερο φετινό ματς της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι αν και βρέθηκε να χάνει 3-1 από την Έβερτον, γύρισε στο 3-3 στο 97’ όμως η Άρσεναλ κρατά πλέον την τύχη της στα χέρια της στη «μάχη» του τίτλου.

Κι όμως, μια Δευτέρα βράδυ είδαμε το καλύτερο παιχνίδι στο αγγλικό πρωτάθλημα. Η Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε, στο δεύτερο μέρος φάνηκε να καταρρέει όταν δέχθηκε μαζεμένα 3 γκολ από την Έβερτον, όμως με γκολ στο 83’ και το 97’ πήρε την ισοπαλία, η οποία όμως δεν της είναι πλέον αρκετή. Και αυτό γιατί η Άρσεναλ αν πάρει τα παιχνίδια που της απομένουν θα στεφθεί πρωταθλήματα. Δύο γκολ ο Μπάρι για τα Ζαχαρωρά, δύο υπεργκολάρες ο Ντοκού.

Πολύ δυνατά μπήκε η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, έπαιξε στο μισό γήπεδο, έφτασε την κατοχή στο αδιανότητο 3%-97% σε ένα διάστημα, όμως οι φάσεις δεν ήταν πολλές. Η εξής μία διπλή, όταν στο 18’ ο Σερκί σούταρε πάνω στον Πίκφορντ και ο Σεμένιο δεν βρήκε στόχο. Η Έβερτον είχε μόνο μία καλή στιγμή, όταν στο 32’ χρειάστηκε ο Ντοναρούμα να βάλει το χέρι του στο γύρισμα του Ρολ για να μην σκοράρει ο Μπέτο στο κενό τέρμα. Τελικά οι Πολίτες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-1 έπειτα από το εκπληκτικό curler του Ντοκού με το αριστερό στο παραθυράκι στο 43’.

Το δεύτερο μέρος, είναι ήδη στα all-time-classics της Premier League. Η Έβερτον τόλμησε περισσότερο, έδειξε τα physical χαρακτηριστικά της και ο Εντιάγ έχασε δύο απίστευτες ευκαιρίες [60’, 65’] με τον Ντοναρούμα να έχει τις απαντήσεις. Τελικά το σύνολο του Μόγιες ισοφάρισε στο 68’ με τον Μπάρι να πλασάρει με το αριστερό έπειτα από γκάφα του Γκουέχι (1-1). Πριν προλάβει να συνέλθει από το σοκ η Σίτι δέχθηκε δεύτερο γκολ 5 λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Ο’Μπράιεν μετά το κόρνερ του Γκάρνερ. Στο 81’ το κοντινό πλασέ του Μπάρι (3-1) φάνηκε ότι τελειώνει οριστικά την Σίτι από το κόλπο του τίτλου, όμως είναι η Σίτι.

Στο 87’ ο Κόβατσιτς, που είχε μπει αλλαγή, έβγαλε μαγική ασίστ στον Χάαλαντ και εκείνος με σκαφτό πλασέ μείωσε σε 3-2 και στο 97’ οι Cityzens έσωσαν τον βαθμό, με τον Ντουκού να τιμωρεί το ότι του άφησαν χώρο με νέο καταπληκτικό πλασέ στο παραθυράκι από το ύψος της περιοχής, αυτή τη φορά με το δεξί (3-3).