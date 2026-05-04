Ανατροπή κόντρα στην Ρέιντζερς και βήμα τίτλου η Χαρτς!

Αν και βρέθηκε να χάνει νωρίς, η Χαρτς πήρε τη ματσάρα τίτλου κόντρα στην Ρέιντζερς (2-1) και είναι στην κορυφή με +3.

Όλο και πιο κοντά στο να γράψει ιστορία η Χαρτς, η οποία έκανε την ανατροπή με την Ρέιντζερς και βρίσκεται 3 βαθμούς πάνω από την Σέλτικ με 3 αγωνιστικές να απομένουν. Η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη έβγαλε νοκ-άουτ από τη μάχη του τίτλου την Ρέιντζερς και αυτή τη στιγμή έχει και καλύτερη διαφορά τερμάτων από την Σέλτικ [+5].

Στο 23’ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους με σκαστό σουτ ο Στέρλινγκ, όμως η Χαρτς ισοφάρισε στο 53’ με τον Κίνγκσλεϊ έπειτα από δοκάρι του Κυζιρίδη. Το «χρυσό» γκολ ήρθε στο 71’ με το αριστερό σουτ του Σάνκλαντ μέσα από την περιοχή με το 2-1 να παραμένει αφού ο Άασγκαρντ είχε δοκάρι στο τέλος για την Ρέιντζερς.

Την επόμενη αγωνιστική, η Σέλτικ υποδέχεται την Ρέιντζερς και η Χαρτς παίζει εκτός με την Μάδεργουελ. Την τελευταία αγωνιστική, το Χαρτς-Σέλτικ δεν αποκλείεται να είναι «τελικός» τίτλου.