Τσιαπακίδης στο SDNA: «Ο πρωταθλητισμός στον ΠΑΟΚ έρχεται αναπόφευκτα»

Ο «μαέστρος» της πρωταθλήτριας Κ19 του ΠΑΟΚ περιγράφει μέσα από το SDNA τα μυστικά της επιτυχίας, τον πρωταθλητισμό σε επίπεδο υποδομών, αλλά και την επόμενη μέρα της «ασπρόμαυρης» ακαδημίας.

Συμπληρώνει μία δεκαετία στο PAOK Academy, μία δεκαετία επιτυχιών, στιγμών και αμέτρητων εμπειριών. Από τα... μικρά της Κ8 και της Κ13 μέχρι την Κ19 την τελευταία τριετία, από το 2023 μέχρι σήμερα.

Το περασμένο Σάββατο (2/5) ο Πέτρος Τσιαπακίδης πανηγύρισε -μαζί με τους ποδοσφαιριστές του- το πρώτο του πρωτάθλημα σε επίπεδο Κ19, λίγους μήνες μετά το Κύπελλο Κ19 στο Ηράκλειο.

Μία δικαίωση ετών και μία καθημερινή δουλειά, την οποία περιέγραψε ο 41χρονος προπονητής μέσα από το SDNA, αποθεώνοντας τους παίκτες του για τον επαγγελματισμό τους, παρά το νεαρό της ηλικίας τους.

Η φετινή πορεία του Δικεφάλου; Ασυναγώνιστη, αήττητη και κυριαρχική, με τον Πέτρο Τσιαπακίδη να μην μπορεί να «κρύψει» την ευχαρίστησή του: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, τουλάχιστον όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Η χρονιά εξελίχθηκε αρκετά καλά και τα παιδιά δούλεψαν σκληρά για αυτό. Σήμερα είναι η μέρα τους, τους αξίζει. Είναι ένα δείγμα γραφής, όχι το σημερινό, γιατί η απόδοσή μας δεν ήταν αυτή που θέλαμε, αλλά μία παρακαταθήκη για το μέλλον. Γιατί αυτά τα παιδιά βρίσκονται αρκετά χρόνια στην ακαδημία. Το πόσο καλά δουλέψαμε φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια θα φανεί τις επόμενες σεζόν, πόσα από αυτά τα παιδιά θα στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουν».

Η «προαγωγή» των Χατσίδη-Μύθου και όχι μόνο έκανε... κρότο τη φετινή σεζόν, με το PAOK Academy να δείχνει τα διαπιστευτήρια του και τον «αρχιτέκτονα» της Κ19 να σχολιάζει επ΄αυτού: «Η φετινή χρονιά με τον τρόπο που εξελίχθηκε, η σύνδεση από την ακαδημία στην πρώτη αλλά και στην δεύτερη ομάδα, για μας είναι ένας οδηγός και για τα επόμενα χρόνια. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα μπορούν να ανεβαίνουν 7-8 παιδιά από την ακαδημία στην πρώτη ομάδα, αλλά ο δρόμος υπάρχει, υπάρχει διάθεση και δίαυλος επικοινωνίας. Μετά είναι στα δικά τους πόδια το τι θα καταφέρουν να κάνουν».

Μία ομάδα η φετινή «ασπρόμαυρη» Κ19 που δεν είχε έναν killer αλλά είχε μαχητές και ήταν ο... ορισμός της ομάδας κάτι που επιβεβαίωσε και ο 41χρονος προπονητής: «Είναι η ομαδικότητα, η προσήλωση στον στόχο, η εργατικότητα σε καθημερινή βάση. Νομίζω είναι σημαντικά κομμάτια που φέρνουν μία ομάδα στο σήμερα. Στο να πανηγυρίζει ένα πρωτάθλημα πριν ακόμα ολοκληρωθεί η τελευταία αγωνιστική. Ο επαγγελματισμός γιατί δεν είναι επαγγελματίες μόνο επειδή έχουν υπογράψει συμβόλαιο, αλλά το αποδεικνύουν και με την καθημερινή δουλειά τους».

Πρώτο «μέλημα» του PAOK Academy αποτελεί η ομαλή μετάβαση των ποδοσφαιριστών από τα τμήματα υποδομών σε πρώτη και δεύτερη ομάδα. Πόσο εύκολη όμως είναι αυτή η μετάβαση; «Είναι μία ανοιχτή διαδικασία, στην οποία όμως εκτός από τα staff, ενεργά συμμετέχουν και οι ποδοσφαιριστές στο κομμάτι της διαχείρισης. Από τη μία πλευρά αφορά εμάς σαν staff, πόσο καλά θα επικοινωνήσουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά αφορά και τα παιδιά. Πόσο εύκολα ή δύσκολα θα ανταπεξέλθουν, ή ακόμα πόσο γρήγορα θα ανταπεξέλθουν. Το πρωτάθλημα της Κ19 με τη Super League2 είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όσο πιο εύκολα ανταποκρίνονται σε διαφορετικές συνθήκες, μέσα στο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για αυτούς αργότερα, να ανταπεξέλθουν στο κορυφαίο επίπεδο».

Κύριος στόχος των τμημάτων υποδομών είναι η εκπαίδευση των αθλητών, με τα τρόπαια και τις νίκες να περνούν σε δευτερεύοντα ρόλο, κάτι που δεν συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ όμως, ο οποίος, όπως δήλωσε στο SDNA ο Πέτρος Τσιαπακίδης, είναι συνυφασμένος με τον πρωταθλητισμό: «Το κομμάτι του πρωταθλητισμού σε μία ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, έρχεται αναπόφευκτα. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Είναι τόσο ισχυρά τα γκρουπ, είναι οι συνθήκες και η δυνατότητα να δουλεύουμε, που ο πρωταθλητισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Βέβαια ο πρωταθλητισμός αφορά από τη μία πλευρά το αγωνιστικό κομμάτι και σε δεύτερη φάση την καθημερινότητα. Ο τρόπος που μπορούμε να ανταπεξέλθουν οι παίκτες με το επιβαρυμένο πρόγραμμα που έχουν στην ακαδημία, αυτό είναι ένα δείγμα πρωταθλητισμού. Ο ΠΑΟΚ και ο πρωταθλητισμός είναι αλληλένδετα».

