Τζέκο: «Θέλω να συνεχίσω να παίζω αλλά είμαι 40 χρονών, θα δούμε μετά το Mundial»

Ο Έντιν Τζέκο βοήθησε την Σάλκε να επιστρέψει στην Bundesliga και ρωτήθηκε για το μέλλον του, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Ο πολύπειρος στράικερ μετακόμισε στην Σάλκε τον Ιανουάριο και κατέγραψε εννιά συμμετοχές, με 6 γκολ και 3 ασίστ, κάνοντας τους ανθρώπους των «Βασιλικών Μπλε» να του προσφέρουν συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο.

Ο Τζέκο σε δηλώσεις του, ωστόσο άφησε όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του ανοιχτά, τονίζοντας ότι θέλει να αγωνιστεί με την Βοσνία στο Mundial και στη συνέχεια να αποφασίσει αν θα συνεχίσει για ακόμη μια σεζόν.

«Πήρα τη σωστή απόφαση με τη μεταγραφή μου στη Σάλκε. Η άνοδος στην Βundesliga και η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βοσνία είναι ένα όνειρο. Ίσως να μην το είχα καταφέρει χωρίς τη Σάλκε.

Τώρα απολαμβάνουμε τη στιγμή. Τώρα γιορτάζουμε. Πίνουμε μερικά ποτά. Υπάρχει ακόμα άφθονος χρόνος για να σκεφτώ τι θα κάνω μετά. Όταν βλέπω όλα αυτά, γι' αυτό παίζεις ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να σταματήσω, νιώθω καλά. Αλλά είμαι 40 χρονών.

Ας δούμε πώς θα νιώθω μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τότε θα καθίσουμε και θα μιλήσουμε ξανά για το μέλλον μου», ανέφερε στις δηλώσεις του ο πολύπειρος στράικερ.