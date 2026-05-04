Ρέλβας: «Μας αφήνει το ματς μία μικρή στεναχώρια, δεν έρχονται πάντα όπως τα θες τα πράγματα» 

Ο Φελίπε Ρέλβας μίλησε για το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και αναγνώρισε πως η ΑΕΚ υστέρησε σε κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να βελτιώσει στο επόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Φιλίπε Ρέλβας στην Cosmote TV:

Τι γεύση του αφήνει το ματς με τον Παναθηναϊκό;

«Αυτό που μας αφήνει είναι μια μικρή στεναχώρια. Είχαμε ευκαιρία απέναντι σε μία καλή ομάδα να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Δεν είχαμε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Αυτό που σκεφτόμαστε σίγουρα είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει κάτι καλύτερο, αλλά έχουμε έξι βαθμούς παραπάνω από τους αντιπάλους μας. Να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε και να δούμε το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας.

Σε γενικές γραμμές η ομάδα έπαιξε καλά. Είχαμε τον έλεγχο. Ίσως μετά την αποβολή θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις ευκαιρίες μας. Φτάσαμε όμως στο τελευταίο τρίτο. Το συζητήσαμε στο ημίχρονο. Στο δεύτερο κάναμε ευκαιρίες επίσης, αλλά δεν κατέληξε στα δίχτυα».

Αν είναι θετικό που τους αφήνει το βράδυ το +6 της ΑΕΚ πλέον μετά και απ’ αυτή την αγωνιστική;

«Το πιο θετικό σήμερα θα ήταν να κερδίσουμε. Δεν είναι εύκολη διαδικασία τα πλέι οφ. Δεν έρχονται πάντα όπως θες. Δεν μπορείς να κερδίσεις όλα. Να εμφανιστούμε με καλύτερη αγωνιστική συμπεριφορά στο επόμενο παιχνίδι»