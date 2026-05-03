Νίκολιτς: «Υπήρξε χαλαρότητα και δεν μου άρεσε - Δεν είναι... ντεκόρ στα πλέι οφ ο Παναθηναϊκός, έχει περηφάνια»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά το 0-0 της Λεωφόρου για την χαλαρότητα που είδε και η οποία δεν του άρεσε και έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλους λέγοντας «πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, δεν έχει τελειώσει τίποτα και πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Το θετικό είναι ότι έχουμε ένα βαθμό επιπλέον στην κορυφή, με έξι πόντους μπροστά. Δεν μπορέσαμε να νικήσουμε παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα για 75 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός είναι καλά οργανωμένη ομάδα, με μαχητικό πνεύμα. Την είχαμε κερδίσει δύο φορές, έχουν περηφάνια και θα έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους. Δεν είναι... ντεκόρ στα πλέι οφ. Η ενέργειά μας δεν ήταν στα επιθυμητά επίπεδα, κάναμε ευκαιρίες με μεγαλύτερη του Βάργκα. Έπρεπε να σκοράρουμε για να κερδίσουμε και στο τέλος κινδυνεύσαμε. Κάτι που δεν μου άρεσε στην προετοιμασία είναι ότι όταν ξεκινάμε από υψηλή θέση πληρώνουμε το τίμημα. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, υπήρξε μια χαλαρότητα. Όταν ξεκινάμε από χαμηλά έχουμε μαχητικότητα. Δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης, αλλά έχουμε έναν επιπλέον πόντο στη διαφορά. Αν τον Ιούνιο μας έλεγε κάποιος ότι τώρα θα ήμασταν στην κορυφή με έξι βαθμούς διαφορά θα το αγόραζα. Αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, δεν έχει τελειώσει τίποτα και πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Για το αν η κόκκινη του Παναθηναϊκού δεν βοήθησε την ΑΕΚ από άποψης συσπείρωσης των πρασίνων: «Συμβαίνει συχνά όταν η ομάδα που χάνει έναν παίκτη να γίνεται πιο συμπαγής και ο αντίπαλος να είναι πιο χαλαρός. Τα επίπεδα της ενέργειάς μας ήταν ψηλά, κάναμε ευκαιρίες, αλλά μετά τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολο. Δεν είναι αποδεκτό ότι δεν βρήκαμε τις λύσεις για να σκοράρουμε. Συγχαρητήρια και στην εμφάνιση του γκολκίπερ του Παναθηναϊκού».

Για το που οφείλεται η χαλαρότητα και αν επηρέασε τους παίκτες ότι γνώριζαν το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα: «Σίγουρα γνώριζαν το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να έχεις συγκέντρωση. Δεν είναι τόσο θέμα συμπεριφοράς. Οι παίκτες δεν ήταν σε καλή διάθεση και δεν απέδωσαν ως συνήθως. Οι πάσες δεν ήταν καλές, αλλά κάναμε ευκαιρίες όμως δεν σκοράραμε. Παραλίγο να τιμωρηθούμε και στο τέλος. Θα ξαναπώ ότι ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έκανε εξαιρετικές αποκρούσεις και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος. Ήταν σε πολύ καλό επίπεδο».

Για το αν η διακοπή ήταν κακή για την ομάδα του που είναι ένα σύνολο ρυθμού: «Έχετε δίκιο. Δεν είναι συνηθισμένο μια τέτοια διακοπή σε αυτό το χρονικό σημείο. Ίσχυε και για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε μια ομάδα ρυθμού, παίζαμε κάθε τρεις μέρες αλλά δεν παραπονεθήκαμε. Είχαμε ένα φιλικό που όμως δεν είναι ένα επίσημο ματς και ένα ντέρμπι. Τον Παναθηναϊκό νικήσαμε φέτος δύο φορές και περιμέναμε μια αντίδραση. Πάλευαν για κάθε μπαλιά, είχαν το κίνητρο, τώρα προετοιμαζόμαστε για το ματς σε μια εβδομάδα στην έδρα μας».

Για τα μαθηματικά στις τελευταίες αγωνιστικές για να πάρει η ΑΕΚ τον τίτλο: «Δεν έχουμε ηττηθεί εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Σε κανέναν δεν αρέσουν τα θρίλερ. Θα τελειώσει όταν τελειώσει μαθηματικά. Ήταν ένα ζήτημα που είχα εντοπίσει πριν το παιχνίδι. Ότι θα νικάγαμε και θα τελείωνε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε έξι βαθμούς πλεονέκτημα αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε σε καλή θέση, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα».