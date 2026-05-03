Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 100 συμμετοχές ο Μπακασέτας

Ο Τάσος Μπακασέτας μπήκε ως αλλαγή στο αθηναϊκό ντέρμπι και συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές με την φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο αρχηγός του «Τριφυλλιού» αποκτήθηκε από την ομάδα τον Ιανουάριο του 2024 από την Τραμπζονσπόρ και στο αποψινό ντέρμπι με την ΑΕΚ έφτασε τις 100 συμμετοχές, στις οποίες έχει πετύχει και 20 τέρματα.

Κόντρα στην ΑΕΚ ο Ράφα Μπενίτεθ τον έφερε από τον πάγκο κατά την διάρκεια του δεύτερου μέρους, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να καταγράφει την 59η εμφάνισή του στο Πρωτάθλημα (όπου έχει και 13 γκολ).

Από εκεί και πέρα, μετράει ακόμα 14 συμμετοχές με 5 γκολ στο Κύπελλο και 27 συμμετοχές με 2 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.