Ανατροπή και «ευρωπαϊκά» όνειρα για την Αθλέτικ στη Βιτόρια

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με τον Αντόνιο Μπλάνκο, στη μοναδική ουσιαστική τους φάση στο πρώτο ημίχρονο. Η Αθλέτικ δυσκολεύτηκε να απειλήσει και πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ, σε ένα μέτριο πρώτο μέρος για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος συμπλήρωσε 500 αγώνες στον πάγκο στη La Liga.
Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, η εικόνα άλλαξε εντυπωσιακά. Ο Ναβάρο, μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε άμεσα σε 1-1. Η Αλαβές πήρε ξανά προβάδισμα με τον Τενάγλια στο 69’, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους.
Ο Σανθέτ με εξαιρετική ατομική προσπάθεια έκανε το 2-2 στο 74’, πριν ο Νίκο Γουίλιαμς αναλάβει δράση. Με δύο γκολ σε διάστημα λίγων λεπτών (83’ και λίγο αργότερα), διαμόρφωσε το τελικό 2-4 και «σφράγισε» την ανατροπή.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο μπαίνει ξανά δυναμικά στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ η Αλαβές είναι σε δύσκολη θέση, συνεχίζοντας την προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία.