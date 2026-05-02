Ο Αστέρας Aktor με καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, νίκησε τον Ατρόμητο στην Αρκαδία με 4-2 και αναπτέρωσε τις ελπίδες του για παραμονή στην Super League.

Aστέρας Aktor και Ατρόμητος προσέφεραν ένα πολύ θεαματικό παιχνίδι στην Αρκαδία στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής των play out της Super League, με τους Αρκάδες που το ήθελαν σαφώς περισσότερο να επικρατούν με 4-2 και να πιάνουν τον Πανσερραϊκό στους 28 βαθμούς, όντας πίσω και ακόμη σε θέση ουραγού όμως λόγω της ισοβαθμίας, την ίδια στιγμή που το (αδιάφορο βαθμολογικά) σύνολο του Κέρκεζ παρέμεινε πρώτο στον ειδικό όμιλο με 40 βαθμούς, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στην εν λόγω διαδικασία.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Αστέρα καθώς μόλις στο 12ο λεπτό ο Έντερ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μουτουσαμί και περνώντας υπέροχα την μπάλα στον Κετού, αυτός την έστειλε στα δίχτυα στο τετ α τετ με τον Γκουγκεσασβίλι για το 1-0, δίνοντας το πάνω χέρι από νωρίς στην ομάδα του.

Μέσα σε τρία λεπτά (20', 22') ο Ατρόμητος έγινε επικίνδυνος εις διπλούν με Μπάκου και Τσιγγάρα, όμως ο πρώτος δεν κατάφερε να τελειώσει με επιτυχία την φάση από κοντά, ενώ ο δεύτερος νικήθηκε από τον Παπαδόπουλο στο πλαϊνό τετ α τετ.

Στο 34ο λεπτό οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Τσακμάκη στο όριο της περιοχής και ο Μπαρτόλο σκόραρε για το 2-0, βάζοντας τις βάσεις νίκης για τους Αρκάδες, ενώ πριν καλά-καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, το σύνολο του Αντωνόπουλου βρήκε και τρίτο τέρμα, με τον Μακέντα να γυρίζει από τα πλάγια και τον Άλχο προ κενής εστίας, αφού η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Γκουγκεσασβίλι, να την σπρώχνει στα δίχτυα για το 3-0, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Αστέρας πέτυχε και τέταρτο τέρμα, το πιο όμορφο της βραδιάς, με τον Σιλά να βρίσκει με εξαιρετική σέντρα τον Αλμύρα και τον νεαρό άσσο με υπέροχο πλασέ πέφτοντας, να σημαδεύει την γωνία για το 4-0.

Το μόνο που κατάφερε ο Ατρόμητος, με τον ρυθμό πεσμένο και το αποτέλεσμα να έχει ήδη κριθεί, ήταν να μειώσει σε 4-1 με κεφαλιά του Τζοβάρα στο 82' μετά από πολύ όμορφη ενέργεια και σέντρα του Ουκάκι, ενώ ο Τσούμπερ με εξαιρετικό μακρινό σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο στο 85' για το τελικό 4-2.

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Σίλα, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (77' Ιβάνοφ), Έντερ Γκονζάλες (57' Μουνιόθ), Άλχο (69' Δεληγιαννίδης), Αλμύρας, Μπαρτόλο (69' Μίτροβιτς), Κέτου, Μακέντα (57' Καλτσάς)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Τσακμάκης (46' Μήτογλου), Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (61' Μίχορλ), Πνευμονίδης (70' Τσαντίλας), Τσιλούλης (61' Ουκάκι), Τσούμπερ, Μπάκου (82' Τζοβάρας)