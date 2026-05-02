«Μάχη» στην Αγγλία για τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο

Στο μεταγραφικό στόχαστρο δύο μεγάλων συλλόγων της Αγγλίας έχει μπει ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, με τη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Ο νεαρός εξτρέμ της Γιουβέντους έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον από την Premier League ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Για τη Λίβερπουλ, ο Πορτογάλος θεωρείται μία από τις βασικές επιλογές για να καλύψει το κενό που αναμένεται να αφήσει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος είναι κοντά στην αποχώρηση από την ομάδα.

Την ίδια στιγμή, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιδιώκει ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή και βλέπει στον Κονσεϊσάο έναν παίκτη που μπορεί να ταιριάξει ιδανικά δίπλα στους Μπρούνο Φερνάντες, Ματέους Κούνια και Μπράιαν Εμπεμό.

