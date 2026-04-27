Ο Στόουνς προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα

Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός θα αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι και αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «fichajes», οι εκπρόσωποι του Τζον Στόουνς, πρότειναν τον 31χρονο κεντρικό αμυντικό στην Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να εξετάζουν την περίπτωσή του.

Ο έμπειρος στόπερ θα αποχωρήσει μετά από μια δεκαετία στην Μάντσεστερ Σίτι, αφού το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες και δεν έχει δεχθεί πρόταση ανανέωσης από τους «Σίτιζενς».

Για τον Στόουνς υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες της Premier League, με τον Άγγλο διεθνή να είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στην Ισπανία για να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.