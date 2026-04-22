Τέλος εποχής για τον Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας μετά τον αποκλεισμό

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ουκρανίας, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η αποτυχία πρόκρισης στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση έφερε εξελίξεις, με τον Ουκρανό προπονητή να πληρώνει το τίμημα. Ωστόσο, θα συνεχίσει να προσφέρει στην ομοσπονδία από άλλο πόστο, παραμένοντας στη θέση του αντιπροέδρου.

Ο Αντρέι Σεβτσένκο, πρόεδρος της ουκρανικής Ομοσπονδίας και άλλοτε συμπαίκτης με τον Ρεμπρόφ δήλωσε πως «ευχαριστούμε τον Ρεμπρόφ για την αφοσίωση του και την ανάπτυξη των ανερχόμενων ταλέντων. Σήμερα, πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός και να πάρουμε νέες αποφάσεις με στόχο το μέλλον της εθνικής ομάδας».

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Σουηδία στα προκριματικά του Μουντιάλ, με την τελευταία της συμμετοχή στη διοργάνωση να χρονολογείται από το 2006 στη Γερμανία.