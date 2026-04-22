Γκουαρδιόλα σε Ρούνεϊ για τη νίκη επί της Άρσεναλ: «Πανηγυρίσαμε γιατί παίζαμε τελικό»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αντέδρασε έντονα στα σχόλια του Γουέιν Ρούνεϊ σχετικά με τους πανηγυρισμούς των παικτών της Μάντσεστερ Σίτι μετά τη σημαντική νίκη απέναντι στην Άρσεναλ.

Ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μαζί με τον σχολιαστή του BBC Ντάνι Μέρφι, χαρακτήρισαν τους πανηγυρισμούς υπερβολικούς, τονίζοντας πως η μάχη για τον τίτλο της Premier League παραμένει ανοιχτή και τίποτα δεν έχει κριθεί.

Ο Ρούνεϊ συγκεκριμένα σημείωσε πως η αντίδραση των «Πολιτών» ήταν πρόωρη, υπογραμμίζοντας ότι απομένουν αρκετά παιχνίδια και πως μια τέτοια ένταση ίσως γυρίσει μπούμερανγκ. Από την πλευρά του, ο Μέρφι πρόσθεσε ότι οι πανηγυρισμοί έδιναν την εντύπωση πως η Σίτι είχε ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ωστόσο, ο Γκουαρδιόλα απέρριψε κατηγορηματικά την κριτική, υπερασπιζόμενος τους παίκτες του. Όπως δήλωσε, η σημασία του αγώνα ήταν τεράστια, καθώς μια ήττα θα έθετε ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες για τον τίτλο.

«Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Οι παίκτες πανηγύρισαν γιατί ήξεραν τι διακυβευόταν. Αν δεν κερδίζαμε, όλα θα είχαν τελειώσει. Πώς να μη χαρείς μια τέτοια νίκη;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Καταλανός τεχνικός χαρακτήρισε το παιχνίδι με την Άρσεναλ ως «τελικό», εξηγώντας ότι η δυναμική και η ποιότητα των «κανονιέρηδων» καθιστούν κάθε αναμέτρηση απέναντί τους εξαιρετικά απαιτητική. Μάλιστα, δεν δίστασε να τους αποδώσει τα εύσημα, τονίζοντας πως πρόκειται για μια ομάδα που διαθέτει «τα πάντα» και αυτή τη στιγμή αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Καταλήγοντας, ο Γκουαρδιόλα ξεκαθάρισε πως τέτοιου είδους πανηγυρισμοί δεν είναι συνηθισμένοι, αλλά σε παιχνίδια με τόσο μεγάλο διακύβευμα είναι απολύτως δικαιολογημένοι.