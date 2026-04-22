Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην League One δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League!

Τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας της βιώνει η Λέστερ, που από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Πριν από μια δεκαετία η Λέστερ ζούσε ένα από τα πιο όμορφα ποδοσφαιρικά παραμύθια, κάνοντας όλον τον πλανήτη να παραμιλάει με την ιστορική κατάκτηση της Premier League, μπαίνοντας σφήνα στους «μεγάλους» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Δέκα χρόνια μετά, όμως οι «Αλεπούδες» ζουν μια από τις πιο μαύρες ημέρες της ιστορίας τους, αφού το ισόπαλο 2-2 με την Χαλ, σήμανε τον υποβιβασμό της Λέστερ στην League One!

Έτσι, τη νέα σεζόν η Λέστερ θα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ακριβώς δέκα χρόνια μετά την παραμυθένια κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League.