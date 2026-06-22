Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες με 3 νεκρούς μαθητές και 5 τραυματίες – Συμμαθητής τους ο ένας δράστης, 2 συλλήψεις

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε σχολείο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (22.06.2026) οι αρχές.

Η αστυνομία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως οι δύο ύποπτοι για τους πυροβολισμούς έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ ο ένας από αυτούς ήταν μαθητής που φοιτούσε στο συγκεκριμένο σχολείο.

Τα κίνητρά τους παραμένουν άγνωστα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9:00 το πρωί (ώρα Φιλιππίνων) μέσα στο σχολείο στο Μπαράνγκεϊ Σαν Χοσέ, στην πόλη Τακλομπάν, με αυτόπτες μάρτυρες να καταγγέλλουν πως 2 άτομα άνοιξαν πυρ προς πάσα κατεύθυνση.

Από το περιστατικό, 3 άτομα σκοτώθηκαν επί τόπου ενώ άλλοι 5 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινά ιατρικά κέντρα για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε βίντεο που βγήκε στα social media, φαίνονται παιδιά να έχουν κρυφτεί κάτω από τα θρανία τους, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί, ουρλιαχτά και κλάματα.

Διακρίνεται μάλιστα συμπλοκή στην γωνία της αίθουσας μεταξύ δύο νεαρών.

🇵🇭 At least 3 people killed and 5 injured in a school shooting in Tacloban in the Philippines.



Details are still coming in. Thoughts with the victims and their families.



Source: Manila Times via WarFront Witness on Telegram / Writer: Oliver pic.twitter.com/AZWYgdzbuO — Levant News (@LevantWire) June 22, 2026

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή κάνοντας εκτεταμένη έρευνα.

Οι αρχές ανέστειλαν την λειτουργία των σχολείων κοντά στο σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών.

«Προς το παρόν, οι αρχές επιβολής του νόμου διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για να προσδιορίσουν τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό, να εντοπίσουν όλα τα εμπλεκόμενα άτομα και να διαπιστώσουν το κίνητρο πίσω από αυτό το ατυχές συμβάν. Επίσης, διεξάγονται κατάλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις για να λογοδοτήσουν σύμφωνα με την πλήρη ισχύ του νόμου», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: Newsit.gr