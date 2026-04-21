Απλησίαστος ο Κέιν στην μάχη για τον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης - Στη δεκάδα ο Παυλίδης

Στην δεύτερη θέση και σε μεγάλη απόσταση, βρίσκεται ο Κολομβιανός επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, Λουϊς Σουάρες, ο οποίος έχει πετύχει 24 τέρματα σε 27 αγώνες του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ενώ το άτυπο βάθρο συμπληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ με 23 γκολ σε 26 ματς της LaLiga, για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης με τα 21 τέρματα που έχει πετύχει σε 30 αγώνες με τα «χρώματα» της Μπενφίκα στην Πορτογαλία, βρίσκεται στην 7η θέση.
Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.
Η πρώτη 10άδα με τους πιό παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:
1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 32 γκολ σε 27 αγώνες
2. Λουϊς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία) 24 γκολ σε 27 αγώνες
3. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 23 γκολ σε 26 αγώνες
4. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 23 γκολ σε 28 αγώνες
5. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 23 γκολ σε 31 αγώνες
6. Πολ Ονουάτσου (31/Τραμπζονσπόρ/Νιγηρία) 22 γκολ σε 26 αγώνες
7. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 21 γκολ σε 30 αγώνες
8. Βεντάτ Μουρίκι (31/Μαγιόρκα/Κόσοβο) 21 γκολ σε 30 αγώνες
9. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 21 γκολ σε 33 αγώνες
10. Γιανίς Μπεγκραουϊ (24/Εστορίλ/Μαρόκο)