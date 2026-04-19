Κυπελλούχος Ολλανδίας η Άλκμααρ!

H AZ διέλυσε με 5-1 την Ναϊμέγκεν και κατέκτησε το 5ο κύπελλο Ολλανδίας στην ιστορία της και τον πρώτο τίτλο μετά από 13 χρόνια.

Επιστροφή στους τίτλους μετά από 13 χρόνια με τον πιο πειστικό τρόπο για την Άλκμααρ. Στον τελικό του Ρότερνταμ, η ΑΖ δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στην Ναϊμέγκεν και με το χορταστικό 5-1 κατέκτησε το 5ο κύπελλο Ολλανδίας στην ιστορία της και μαζί ένα εισιτήριο για τη League phase του επόμενου Europa League,

Τρία γκολ από Ντε Βιτ (32'), Μίνγιανς (67') και Κουπμάινερς (73') έδωσαν απόλυτο προβάδισμα στην Άλκμααρ, με την NEC να μειώνει με τον Ογκάβα (78΄, 3-1), αλλά να καταρρέει στο τέλος.

Δύο ακόμα τέρματα από Σμιτ (90') και Πάροτ (95') έγραψαν το θριαμβευτικό 5-1 και έδωσαν έναυσμα για τρελό πάρτι στον αγωνιστικό χώρο του Ντε Κάιπ.