Πογέτ ο «εκλεκτός» για αντικαταστάτης του Δώνη στην Αλ Καλίτζ

Η Αλ Καλίτζ επιλέγει τον Γκουστάβο Πογέτ ως διάδοχο του Γιώργου Δώνη, ο οποίος αναλαμβάνει την εθνική Σαουδικής Αραβίας ενόψει Μουντιάλ 2026.

H Αλ Καλίτζ ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα, αναφορικά με τη θέση του προπονητή, καθώς ο Γιώργος Δώνης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, αναζητώντας την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σαουδική Αραβία, ο Έλληνας προπονητής έχει έρθει σε συμφωνία με την ομοσπονδία της χώρας και αναμένεται να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2026.

Παράλληλα, η Αλ Καλίτζ έχει ήδη μπει στην αναζήτηση προπονητή για τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας, με τον Γκουστάβο Πογέτ να είναι το φαβορί για την τεχνική ηγεσία, όπως τονίζει η ιστοσελίδα hihi2.com.

Όπως αναφέρεται, οι δύο μεριές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, με τον Ουρουγουανό προπονητή να φτάνει άμεσα στη χώρα ώστε να ολοκληρώσει τη συμφωνία και να αναλάβει τα καθήκοντά του.