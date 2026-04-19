Ξέρανε στα πέναλτι την Ατλέτικο και σήκωσε την κούπα η ατσάλινη Σοσιεδάδ!

H Ρεάλ Σοσιεδάδ λύγισε στην διαδικασία των πέναλτι την Ατλέτικο Μαδρίτης (2-2 κ.δ, 3-4 πεν.), κατακτώντας το Copa Del Rey για δεύτερη φορά μέσα σε έξι χρόνια.

Η Σοσιεδάδ δεν μπορούσε να φανταστεί πιο ονειρεμένη εκκίνηση στο ματς, αφού στα 15'' από την σέντρα, οι Βάσκοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπαρενετσέα να νικάει τον Μούσο, σημειώνοντας το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Copa Del Rey.

Η Ατλέτικο, ωστόσο έβγαλε άμεσα αντίδραση και στο 18' ο Λούκμαν έφερε το ματς στα ίσα, όμως το πρώτο ημίχρονο είχε και άλλες συγκινήσεις, αφού στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ογιαρθάμπαλ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, έστειλε στα αποδυτήρια την Σοσιεδάδ προηγούμενη με 2-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ατλέτικο ανέβασε αισθητά την απόδοσή της, ψάχνοντας για το γκολ της ισοφάρισης και τελικά στο 83' ο Άλβαρες έδωσε το φιλί της ζωής στους «ροχιμπλάνκος», διαμορφώνοντας το 2-2, που έμεινε μέχρι την λήξη της κανονικής διάρκειας.

Στο έξτρα ημίωρο δεν άλλαξε κάτι δραματικά, με το 2-2 να μένει και τις δύο ομάδες να λύνουν οριστικά τις διαφορές τους στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ήρωας αναδείχθηκε ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ουνάι Μαρέρο, που απέκρουσε δύο εκτελέσεις παικτών της Ατλέτικο, με τον Μαρίν να ευστοχεί στην τελευταία εκτέλεση για να χαρίσει το τρόπαιο στους Βάσκους.