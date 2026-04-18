Γρηγορίου: «Με υπομονή δουλειά γίνονται όλα…»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το ματς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το ματς:

«Αρχικά χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, θέλκαμε να είμαστε από την αρχή πιεστικοί. Το ζητούμενο ήταν οι τρεις βαθμοί αλλά δεν ήρθαν για πολλούς και διάφορους λόγους. Σήμερα μπήκαμε πολύ καλά, ήμασταν πιεστικοί, διεκδικήσαμε το ματς, είχαμε την πρώτη μεγάλη φάση του ματς και όλοι απορήσαμε το πώς χάθηκε. Παρόλα αυτά προηγηθήκαμε λίγο αργότερα. Για 40 λεπτά ήμασταν περίπου αυτό που θέλαμε. Από δύο τεράστια λάθη του διαιτητή, έγινε ό,τι έγινε. Μιλάμε για τον ορισμό του πέναλτι με τον Γκαρέ, ενώ δεν υπάρχει κόρνερ στο 1-2. Αυτές οι δύο λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Σε αυτές κρίνονται τα ματς και ιδιαίτερα τώρα. Είναι πολύ σημαντικά σημεία. Από αυτές τις αποφάσεις βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αντί να έχουμε κάνει το 2-0 και ένα πιο εύκολο βράδυ.

Στο ημίχρονο, είπα στα παιδιά ότι πρέπει να κάνουμε όσα είδαμε στα πρώτα 40 λεπτά. Για αυτό δεν έκανα καμία αλλαγή. Τα παιδιά το έκαναν. Ισοφαρίσαμε, πετύχαμε το τρίτο γκολ και θεωρώ ότι ήταν μία πολύ σημαντική νίκη. Πέραν της βαθμολογικής σημασίας, και για την ψυχολογία των παιδιών που είχαν ξεχάσει τι σημαίνει νίκη.

Επίσης για πρώτη φορά έχω στη διάθεσή μου 28 παίκτες για προπόνηση. Σχεδόν… εξαλείφθηκαν οι τραυματισμοί και έχει τη δική του σημασία. Οταν αγωνίζεται για αυτή τη φανέλα, για αυτό τον σύλλογο, πρέπει να κάνεις το παν και ξα δίνεις τα πάντα.

Ευχαριστούμε και τον κόσμο που μας στήριξε παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Μας βοήθησε πολύ»

Για τα αγχωτικά τελευταία λεπτά:

«Και τα δύο αμυντικά χαφ, ζήτησαν αλλαγή. Υπάρχει μία ιδιαίτερη κατάσταση… Ηθελα να αυξήσουμε τον χρόνο που παίζουμε σε υψηλότερες εντάσεις. Ακόμα δεν είμαστε εκεί που θέλω. Παρόλα αυτά, το άγχος είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Ειδικά όταν έχεις να κερδίσεις τόσες αγωνιστικές. Στην προσπάθεια να κρατήσουμε τη νίκη, πήραμε μέτρα προς τα πίσω. θα έβρισκε και μία φάση ο αντίπαλος, στην οποία ο Αθανασιάδης έκανε εκπληκτική απόκρουση. Αισθανθήκαμε ότι για πρώτη φορά η μπάλα είναι»

Για την βελτίωση ορισμένων παικτών τους τελευταίους μήνες:

«Είναι και άλλα παιδιά που παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα. Θα έβαζα και τον Χόνγκλα… Είναι μία καθημερινή διαδικασία. η καθημερινότητα μεταβάλλει μία ομάδα. Το να μπορέσεις σε καθημερινή βάση σε αυτά τα παιδιά ότι πρέπει να χτυπάει τέτοια εποχή η καρδιά τους για οποιοδήποτε στόχο, είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως οι αλλαγές γίνονται πιο νωρίς, όταν υπάρχει χρόνος και εφικτοί στόχοι. Για Απρίλιο μήνα, η προσπάθεια που καταβάλλουν αυτά τα παιδιά είναι τεράστια. Ξεκινήσαμε από μία πολύ διαφορετική βάση από εκείνη που περιμέναμε. Με υπομονή δουλειά γίνονται όλα… Το να πάρεις έναν τραυματία και να τον εντάξεις στο γκρουπ, είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό αφορούσε το 50% της ομάδας που ήταν τραυματίες. Ξανά και ξανά από το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούσαν να φτάσουν σε κανένα επιθυμητό επίπεδο απόδοσης. Αν μη τι άλλο νιώθω ικανοποίηση που κάνουμε 28 άτομα προπόνηση, δίχως τους τερματοφύλακες. Ευτυχώς που κάναμε και αυτή τη νίκη, διότι μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για κάτι καλύτερο στα επόμενα ματς».

