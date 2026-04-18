Γρηγορίου: «Ελπίζω αυτή η νίκη να αποτελέσει τον προθάλαμο για τις επόμενες»

Οι πρώτες δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου στην κάμερα της NOVA, μετά την νίκη επί του Βόλου

Όλα όσα ανεφερε στο πρώτο του σχόλιο ο προπονητής του Άρη, μετά την σημαντική νίκη της ομάδας του στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Αναλυτικά:

«Ήταν η πρώτη μας νίκη. Ήμασταν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο μας να πλησιάσει την εστία μας. Πέτυχε το 1-1 με ένα σουτ από το πουθενά και με ένα ανύπαρκτο κόρνερ έγινε το 1-2 καθώς πιο πριν υπήρχε πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος είπαμε ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι και να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια που γίνεται αυτές τις εβδομάδες έπρεπε να κάνουμε κάτι. Ισοφαρίσαμε γρήγορα, ανατρέψαμε το σκορ και πήραμε μια νίκη, την οποία είχαν ανάγκη τα παιδιά γιατί είναι καλοί παίκτες και κάνουν μια αξιόλογη προσπάθεια. Ο τρόπος που πανηγυρίσαμε ήταν ένα ξέσπασμα.

Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με όλα τα παιδιά. Το είπα και την Πέμπτη στη συνέντευξη πριν το παιχνίδι: ήταν η πρώτη φορά που δεν είχαμε τραυματίες και ήμασταν ένα γκρουπ που δούλεψε πάνω σε όσα θέλαμε. Η σχέση μου με τους παίκτες είναι άριστη, είτε βρίσκονται στην ενδεκάδα είτε μπαίνουν ως αλλαγή.

Χαίρομαι για τη σχέση που έχουμε δημιουργήσει και μακάρι να συνεχιστεί, γιατί αυτό αρμόζει στην ιστορία του Άρη. Ελπίζω αυτή η νίκη να αποτελέσει τον προθάλαμο για τις επόμενες»