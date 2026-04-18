Ατλέτικο Μαδρίτης και Σοσιεδάδ μονομαχούν στη Σεβίλλη για το Copa del Rey

Χωρίς τη «λάμψη» των δύο μεγάλων του ισπανικού ποδοσφαίρου, αλλά με δύο ιστορικές ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο, διεξάγεται το βράδυ του Σαββάτου (18/4, 22:00) ο τελικός του Copa del Rey για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ Σοσιεδάδ θα τεθούν αντιμέτωπες στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλης, το οποίο φιλοξενεί για έβδομη διαδοχική χρονιά τον τελικό του Κυπέλλου, σε ένα ματς που προβλέπεται να προσφέρει αρκετές συγκινήσεις.

Οι «ροχιμπλάνκος», προερχόμενοι από την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, θα έχουν την ψυχολογία στα ύψη, αλλά θα πρέπει να ξεπεράσουν την κούραση από την υπερπροσπάθεια της ρεβάνς με την Μπαρτσελόνα, την περασμένη Τρίτη (14/4), προκειμένου να κατακτήσουν το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Από την πλευρά τους, οι Βάσκοι έχουν... κυκλώσει εδώ και καιρό την 18η Απριλίου, καθώς αναζητούν τον τρίτο (σύμφωνα με την ομοσπονδία, τέταρτο σύμφωνα με τους ίδιους) τίτλο τους στην ιστορία του θεσμού.

Η φετινή Ατλέτικο παρουσιάζει δύο εντελώς αντιδιαμετρικά πρόσωπα. Ένα επιεικώς μέτριο στο πρωτάθλημα, όπου έχασε από νωρίς έδαφος και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, 22 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, έχοντας... παρατήσει πλέον κάθε προσπάθεια (στα τελευταία δύο ματς της La Liga ο Ντιέγκο Σιμεόνε χρησιμοποιεί κατά βάση αναπληρωματικούς και παίκτες από τη β΄ ομάδα).

Και ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο στις νοκ-άουτ διοργανώσεις, όπου οι Μαδριλένοι όχι απλά εμφανίζονται αποτελεσματικοί, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι εντυπωσιακοί: ιδιαίτερα στο κύπελλο, το 5-0 επί της Μπέτις στον προημιτελικό, στο ίδιο στάδιο που θα διεξαχθεί ο τελικός, και το 4-0 -από το ημίχρονο- του πρώτου ημιτελικού με την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» αποτέλεσαν αληθινή επίδειξη δύναμης των «κολτσονέρος» και τους επανέφεραν στον τελικό, για πρώτη φορά μετά το 2013 και τον θρίαμβο επί της Ρεάλ μέσα στο «Μπερναμπέου».

Συνολικά, η Ατλέτικο θα δώσει το «παρών» σε τελικό κυπέλλου για 20ή φορά στην ιστορία της, με τα μέχρι τώρα αποτελέσματά της να είναι σχεδόν μοιρασμένα, καθώς μετράει δέκα νίκες και εννέα ήττες.

Από την άλλη πλευρά, η χρονιά για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν ξεκίνησε καλά, με τον Σέρχιο Φρανσίσκο να μην μπορεί να καλύψει το κενό που άφησε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αποχωρώντας από τον πάγκο της ομάδας μετά από 6,5 χρόνια. Ο νεαρός τεχνικός απολύθηκε τον Δεκέμβριο και τη θέση του πήρε ο Αμερικανός Πελεγκρίνο Ματαράτσο, υπό τις οδηγίες του οποίου ο σύλλογος του Σαν Σεμπαστιάν άλλαξε... ρότα.

Οι Βάσκοι αναρριχήθηκαν στην έβδομη θέση της La Liga και διεκδικούν έξοδο στην Ευρώπη -και- μέσω πρωταθλήματος, ενώ προκρίθηκαν στον τελικό του κυπέλλου με δύο νίκες επί της «μισητής» Αθλέτικ Μπιλμπάο στα ημιτελικά. Νωρίτερα, βέβαια, η Σοσιεδάδ είχε χρειαστεί γκολ στις καθυστερήσεις για να αποκλείσει την Ελντένσε στους «32» και για να ισοφαρίσει την Οσασούνα στους «16», όπου πέρασε στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ κατέκτησε για πρώτη φορά το Copa del Rey το 1987, τη μοναδική φορά που βρέθηκε αντιμέτωπη στον τελικό με την Ατλέτικο, την οποία νίκησε 4-2 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας και παράταση 2-2). Ακολούθησε το τρόπαιο της περιόδου 2019-20, απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, με τον τελικό, πάντως, να διεξάγεται ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2021, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο βασκικός σύλλογος προσμετρά στην τροπαιοθήκη του και το κύπελλο του 1909, το οποίο κατέκτησε η... πρόδρομος Θικλίστα Σαν Σεμπαστιάν (η Σοσιεδάδ ιδρύθηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς), ενώ μετράει ακόμη τέσσερις χαμένους τελικούς.

Την αίσθηση ενός αμφίρροπου τελικού επιβεβαιώνουν και οι δύο φετινές αναμετρήσεις των δύο φιναλίστ στο πρωτάθλημα. Στον α΄ γύρο, η αναμέτρηση στη «Ρεάλε Αρένα» έληξε ισόπαλη 1-1, ενώ στη ρεβάνς του «Μετροπολιτάνο» η Ατλέτικο επικράτησε 3-2, με «χρυσή» αλλαγή τον Νίκο Γκονζάλες, που πέτυχε δύο γκολ, μεταξύ των οποίων και το νικητήριο στο 81΄.