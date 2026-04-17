Λεβαδειακός: Χωρίς δύο κόντρα στον ΟΦΗ - Επέστρεψε ο Πεντρόσο

Έτοιμος για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ στην Κρήτη είναι ο Λεβαδειακός, με τον Πεντρόσο να επιστρέφει στην αποστολή.

Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός την προετοιμασία του για την αυριανή (18/4, 18:00) αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει να διαχειριστεί δύο απουσίες. Συγκεκριμένα, ο Χάνα παραμένει εκτός, όπως και ο Φίλων και προφυλάχθηκε, ενώ επέστρεψε ο Πεντρόσο, ο οποίος επέστρεψε

Ακολούθως η αποστολή ταξίδεψε για το Ηράκλειο και σε αυτήν βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.