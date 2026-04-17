Ο Νεϊμάρ δεν επιβεβαίωσε τα σενάρια για τη Σινσινάτι FC

Ο Νεϊμάρ δήλωσε πως δεν έχει καταλήξει ακόμη στην επόμενη κίνησή του, παρά τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την FC Σινσινάτι.

Ο Νεϊμάρ δήλωσε πως δεν έχει καταλήξει ακόμη στην επόμενη κίνησή του, παρά τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την FC Σινσινάτι.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω ακόμη», ανέφερε ο 34χρονος επιθετικός σε δηλώσεις του στο ESPN, ξεκαθαρίζοντας πως προτεραιότητά του είναι να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με τη Σάντος, το οποίο λήγει στο τέλος της χρονιάς.

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που είναι και αρχηγός της ομάδας στο πρωτάθλημα της Serie A Βραζιλίας, έχει περιοριστεί σε μόλις οκτώ συμμετοχές μέσα στο 2026 λόγω τραυματισμού στο γόνατο, έχοντας απολογισμό 4 γκολ και 3 ασίστ.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι άνθρωποι της FC Σινσινάτι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον φέρουν στο MLS το προσεχές καλοκαίρι.