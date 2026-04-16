Συνεχίζονται οι επιστροφές στον ΠΑΟΚ: Μετά τον Ζίβκοβιτς, προπονήθηκαν Μεϊτέ και Κένι!

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μετράει άλλες δύο σημαντικές επιστροφές!

Μετά την χθεσινή (15/4) ενσωμάτωση του Ζίβκοβιτς, ο Ρουμάνος τεχνικός είδε τους Μεϊτέ και Κένι να συμμετέχουν στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης.

Δύο ακόμη καθοριστικές επιστροφές στο στρατόπεδο του Δικεφάλου, με φόντο την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης και τις σημαντικές μάχες σε Play Off και τελικό Κυπέλλου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος της, οι μέρες περνούν κι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να πατήσει και πάλι χορτάρι και να ξεκινήσει να δίνει τις κρίσιμες μάχες που έχει μέχρι το τέλος της σεζόν.

H προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στη συνέχεια η ομάδα δούλεψε μέσα από ασκήσεις στην τακτική προσέγγιση της επικείμενης αναμέτρησης στην Allwyn Arena.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι έβγαλαν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (17.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».