Βάζει... φρένο στη Λεβερκούζεν ο Χιρτσέλερ: «Δεν σκέφτομαι να φύγω από την Μπράιτον»

Η διοίκηση της Μπράιτον δεν ανησυχεί για τα δημοσιεύματα στο γερμανικό Τύπο που αναφέρουν πως ομάδες της μπουντεσλίγκα είναι σ' επαφές με τον Φαμπιάν Χιρτσέλερ.

Μάλιστα η εφημερίδα «Bild» υποστηρίζει πως η διοίκηση της Λεβερκούζεν έχει πλησιάσει τον 33χρονο Γερμανό κόουτς και προσπαθεί να τον πείσει ν' αναλάβει την Μπάγερ, προσφέροντας του ένα μεγάλο συμβόλαιο.

Ο Χιρτσέλερ, που έγινε ο νεότερος μόνιμος προπονητής στην ιστορία της Premier League σε ηλικία 31 ετών, όταν άφησε πριν από δύο χρόνια τη Ζανκτ Πάουλι για ν' αναλάβει την Μπράιτον, δεν δείχνει να ενδιαφέρεται, με δηλώσεις του στο «Sky Sports» της Γερμανίας, να επιστρέψει στη χώρα του:

«Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην ομάδα. Σίγουρα είναι τιμητικό για μένα όταν ενδιαφέρονται μεγάλες ομάδες από τη χώρα μου, αλλά δεν σκέφτομαι να φύγω από την Μπράιτον. Η ομάδα αυτή με στήριξε και μού έδωσε μια μεγάλη ευκαρία να γίνω προπονητής σε μια τόσο νεαρή ηλικία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.»