Φουλάρει για Ράγιο η ΑΕΚ: Η στόχευση Νίκολιτς, η πίστη και τα δύο ερωτηματικά για την ενδεκάδα

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης (16/4) με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η Ένωση, θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες ανατροπής του 3-0 του Βαγιέκας γνωρίζοντας πως το έργο της, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο πάντως, πρέπει να τονίσουμε, πως υπάρχει «πίστη» την οποία μετέδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς αμέσως μετά το τέλος του εφιαλτικού πρώτου αγώνα, όπου βγήκε στη συνέντευξη Τύπου και έστειλε το δικό του μήνυμα χαράσσοντας ξεκάθαρη γραμμή διαχείρισης προκειμένου να αποβάλουν άπαντες, όσο πιο σύντομα, όσα έγιναν εκεί, λέγοντας: «Έχουμε τη ρεβάνς μπροστά στους φιλάθλους μας, στην έδρα μας. Πιστεύουμε στην ομάδα και στην έδρα μας θα πολεμήσουμε για τη νίκη και μετά να δούμε πως μπορούμε να κυνηγήσουμε το σκορ πρόκρισης».

Η στόχευση Νίκολιτς, ήταν να μην χαθεί η αυτοπεποίθηση που είχε χτίσει το γκρουπ μετά το διπλό στο Καραϊσκάκης και να μην υπάρξει γενίκευση προβληματισμού εντός ομάδας καθώς η αλήθεια είναι πως ναι μεν έγιναν λάθη σημαντικά αλλά το τελικό σκορ όχι μόνον ήταν άδικο αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί και ως έναν βαθμό μαγική εικόνα. Ο Σέρβος τεχνικός, ήδη έχει αναλύσει στους παίκτες του το τι πήγε λάθος στις δυο πλευρές του γηπέδου και το τι θα πρέπει να διορθώσουν εν όψει της ρεβάνς της Πέμπτης γνωρίζοντας φυσικά πως η ομάδα του πρέπει να κάνει το... τέλειο παιχνίδι τακτικά για να έχει ελπίδες να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα πρόκρισης.

Θυμίζουμε πως αγωνιστικά η ΑΕΚ μετρά μια πολύ σημαντική απώλεια, αυτή του Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός των 20 τερμάτων φέτος που τον καθιστούν πρώτο σκόρερ, με την κάρτα που δέχτηκε στο Βαγιέκας χάνει την ρεβάνς της Πέμπτης και έτσι θα δει το παιχνίδι από την εξέδρα. Εκτός, είναι και ο Πέτρος Μάνταλος που ταλαιπωρείται από μυϊκό πρόβλημα, αλλά και οι: Σαχαμπό, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Γκρούγιτς που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Όσον αφορά το πλάνο της ενδεκάδας, οι περισσότερες επιλογές μοιάζουν δεδομένες αν και υπάρχουν και κάποια ερωτήματα που αφορούν το αριστερό άκρο της άμυνας και το ποιος θα παίξει δίπλα στον Βάργκα. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο Στρακόσα θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, ο Ρότα δεξιά και ένας εκ των Πήλιου ή Πενράις αριστερά. Στον άξονα, θα δούμε το δίδυμο Μαρίν-Πινέδα, ενώ Περέιρα και Κοϊτά θα συμπληρώνουν την μεσοεπιθετική γραμμή. Πίσω από τον Βάργκα, πιθανότατα θα κινείται ο Γκατσίνοβιτς ο οποίος σε αυτή την θέση έχει κάνει τα δύο καλύτερα φετινά του παιχνίδια, στη Φλωρεντία όπου είχε σκοράρει κι όλας απέναντι στην Φιορεντίνα και στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αν ο Νίκολιτς επιλέξει να βάλει δεύτερο φορ και όχι τον Γκατσίνοβιτς, υπάρχει η επιλογή του Ζίνι που επίσης δοκιμάζεται στις προπονήσεις. Οι τελικές δοκιμές του Νίκολιτς θα γίνουν την Τετάρτη (15/4) το απόγευμα όπου η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στην ALLWYN Arena.

Μια ανάσα από το sold out η Φιλαδέλφεια

Η ίδια πίστη που υπάρχει στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει και στον κόσμο της ΑΕΚ που γεμίζει τη Νέα Φιλαδέλφεια! Άλλωστε τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για τον μεγάλο ευρωπαϊκό αγώνα της Πέμπτης (16/4) είναι ελάχιστα και αφορούν μόνο τις κεντρικές θύρες που υπάρχουν οι πολύ ακριβές θέσεις (5,9,9,10) και τα VVIP.

Σε όλες τις άλλες θύρες του γηπέδου εδώ και μέρες δεν υπάρχουν εισιτήρια και πλέον το sold out μοιάζει δεδομένο καθώς και αυτά που ειναι προς διάθεση ειναι πλέον ελάχιστα. Αυτό σημαίνει πως την Πέμπτη στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena θα δωσουν το παρών περίπου 32.000 οπαδοί της ΑΕΚ και θα δημιουργήσουν κολασμένη ατμόσφαιρα με στόχο να αποτελέσουν τον 12ο παίκτη της ΑΕΚ στην μεγάλη προσπάθεια που θα καταβάλουν Νίκολιτς-ποδοσφαιριστές για να γυρίσουν το 3-0 του πρώτου αγώνα και να φτάσουν σε σκορ πρόκρισης στα ημιτελικά του UEFA Conference League.