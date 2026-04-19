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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Απόστολος Νικολαΐδης» / Cosmote Sport 1 HD
2η αγωνιστική play offs
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
0 2
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Ολυμπιακός
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ
  • VAR: Κλέι Ρούπερτι
  • AVAR: Γερούν Μάνσοτ
Βοηθοι
  • Ιμπραχίμ Τσαγκλάρ Ουγιάρτσαν
  • Αμπντουλάχ Μπόρα Οζκάρα
Τεταρτος
  • Χρήστος Βεργέτης
Κιτρινες καρτες
  • 13 Τετέι
  • 67 Κυριακόπουλος
  • 70 Ερνάντεθ
  • 96 Μπακασέτας
Σκορερς
  • 33 Μαρτίνς
  • 45+1 Ροντινέι
Κιτρινες καρτες
  • 9 Ορτέγκα
  • 68 Κοστίνια
  • 74 Γκαρθία
  • 96 Έσε

Live: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

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