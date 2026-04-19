Live: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Απόστολος Νικολαΐδης» / Cosmote Sport 1 HD
2η αγωνιστική play offs
2η αγωνιστική play offs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
0 2
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Διαιτητης
- Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ
- VAR: Κλέι Ρούπερτι
- AVAR: Γερούν Μάνσοτ
Βοηθοι
- Ιμπραχίμ Τσαγκλάρ Ουγιάρτσαν
- Αμπντουλάχ Μπόρα Οζκάρα
Τεταρτος
- Χρήστος Βεργέτης
Κιτρινες καρτες
- 13 Τετέι
- 67 Κυριακόπουλος
- 70 Ερνάντεθ
- 96 Μπακασέτας
Σκορερς
- 33 Μαρτίνς
- 45+1 Ροντινέι
Κιτρινες καρτες
- 9 Ορτέγκα
- 68 Κοστίνια
- 74 Γκαρθία
- 96 Έσε