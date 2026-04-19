Ένα αδιανόητο λάθος του Γεντβάι που έδωσε ασίστ στον Μάρτινς και μια στιγμή αδράνειας στο φινάλε του ημιχρόνου, δώρισαν εύκολο διπλό στους Πειραιώτες στη Λεωφόρο (0-2) και τους κράτησαν στη μάχη του τίτλου.

Το τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου βρήκε τις δύο ομάδες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με υψηλό -αλλά πολύ διαφορετικό- κίνητρο. Ο μεν Παναθηναϊκός ήθελε να αποχαιρετήσει με ένα θετικό αποτέλεσμα την ιστορική του έδρα, ενώ ο δε Ολυμπιακός ήξερε ότι παίζει το... τελευταίο του χαρτί στην «μάχη» του τίτλου, μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ νωρίτερα.

Τελικά οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο φινάλε, με τα γκολ των Ζέλσον και Ροντινέι από το πρώτο ημίχρονο να του δίνουν μια σπουδαία νίκη με 0-2, η οποία τον ανέβασε στους 61 βαθμούς και το -5 από την Ένωση. Όσον αφορά το «Τριφύλλι», έμεινε στους 50 και το -8 από τον τρίτο ΠΑΟΚ, με τις πιθανότητες να καταφέρει να κερδίσει μια θέση να είναι πλέον ελάχιστες.

Οι αρχικές επιλογές των δύο προπονητών

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον κλασικό του σχηματισμό, τοποθετώντας τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια και τους Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Γεντβάι στην τριάδα της άμυνας. Αριστερά έπαιξε ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και στα χαφ οι Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε φυσικά ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο στο πλευρό του.

Όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ, επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στον άξονα παρατάχθηκαν οι Έσε και Γκαρθία, με τον Τσικίνιο μπροστά τους και τους Μαρτίνς και Ροντινέι στα άκρα. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Ελ Κααμπί.

«Άγγιξε» το γκολ με το… καλημέρα ο Παναθηναϊκός

Έχοντας ώθηση και από τον κόσμο, οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ μπήκαν πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και πλησίασαν στο γκολ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα. Ο Αντίνο πήρε την μπάλα από αριστερά κι έκανε το παράλληλο γύρισμα, με τον Ταμπόρδα να εκτελεί μέσα από την περιοχή και τον Τζολάκη να πραγματοποιεί μεγάλη απόκρουση, διατηρώντας το 0-0.

Οι Πειραιώτες «απάντησαν» στις ευκαιρίες στο 12’, όταν σε φάση που ξεκίνησε από γλίστρημα του Ρενάτο Σάντσες ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής αλλά είδε τον Λαφόν να αποκρούει το πλασέ του. Στο μεταξύ ο Μέλερ είχε ήδη εκνευρίσει την εξέδρα και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, έχοντας αρνηθεί να δείξει δύο καθαρές κίτρινες κάρτες για μαρκαρίσματα του Πιρόλα στον Τετέι (του έσκισε το παπούτσι και την κάλτσα) και του Έσε στον Αντίνο (πάτημα με τις τάπες).

Το καλό εικοσάλεπτο του «Τριφυλλιού» συνεχίστηκε, με τους Καλάμπρια και Ταμπόρδα να συνεργάζονται υπέροχα στο 16ο λεπτό και τον Τετέι να παίρνει την μπάλα και να πατάει περιοχή, κάνοντας ένα πολύ κακό τελείωμα, ενώ είχε και την επιλογή της πάσας στον αμαρκάριστο Αντίνο από αριστερά.

Προβάδισμα από «δώρο» του Γεντβάι για τον Ολυμπιακό

Στο δεύτερο μισό του ημιχρόνου ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές και ήταν ανώτερος, απειλώντας με πολύ καλό σουτ του Τσικίνιο στο 29’, που έφυγε λίγο άουτ. Στο 33’ ο Λαφόν πραγματοποίησε μεγάλη απόκρουση σε εξ επαφής πλασέ του Ελ Κααμπί, όμως στην εξέλιξη της φάσης οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ. Ο Γεντβάι ήθελε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, αλλά δεν είδε ότι υπήρχε εκεί ο Ζέλσον, στον οποίον έκανε ουσιαστικά… ασίστ, με τον άσο των «ερυθρόλευκων» να μην δυσκολεύεται να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το γκολ αυτό «μούδιασε» τον Παναθηναϊκό, που είχε καλές προϋποθέσεις τόσο στο 35’, όσο και στο 38’, αλλά τα σουτ που επιχείρησαν οι Καλάμπρια και Ταμπόρδα μετά τις πάσες των Κυριακόπουλου και Τετέι αντίστοιχα έφυγαν αρκετά άουτ και δεν ανησύχησαν τον Τζολάκη, που στο πρώτο μέρος χρειάστηκε να επέμβει μόνο στην ευκαιρία του Ταμπόρδα στο πρώτο λεπτό.

Το «καθάρισε» με φοβερή ενέργεια ο Ροντινέι

Κι ενώ το ημίχρονο είχε οδηγηθεί στις καθυστερήσεις (μόλις 1 λεπτό) και όλα έδειχνε ότι οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-1, ο Ροντινέι πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, απέφυγε με εντυπωσιακό τρόπο τους Ερνάντεθ και Ίνγκασον και με άψογο πλασέ έστειλε… συστημένη την μπάλα στα δίχτυα του Λαφόν, δίνοντας τεράστιο προβάδισμα νίκης στην ομάδα του σε ιδανικό χρονικό σημείο.

Κατοχή ο Παναθηναϊκός, αλλά συμπαγής η «ερυθρόλευκη» άμυνα

Ο Μπενίτεθ έβαλε με την έναρξη του δεύτερου μέρους τους Σφιντέρσκι και Πελίστρι αντί των Τετέι και Αντίνο, με τον Έλληνα φορ να παίζει και με κάρτα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Πολωνός επιθετικός μάλιστα προσπάθησε να απειλήσει δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά το γυριστό που επιχείρησε από πλάγια θέση πέρασε άουτ. Ο Παναθηναϊκός είχε γενικά την κατοχή και πίεζε, όμως οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ ήταν καλά οργανωμένοι και δεν επέτρεπαν την δημιουργία μεγάλων ευκαιριών.

Το σουτ του Καλάμπρια στο 51’ κόντραρε, ενώ 10 λεπτά μετά δοκίμασε το πόδι του από μακριά και ο Ρενάτο, με την μπάλα να βρίσκει σε αμυντικό και να φεύγει κόρνερ. Το επόμενο λεπτό ο Καλάμπρια έκανε πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά, αλλά σούταρε απελπιστικά άουτ με το αριστερό, με τον τεχνικό των «πράσινων» να προχωρά σε νέα, διπλή αλλαγή. Συγκεκριμένα, στο 66’ άλλαξε το δίδυμο των χαφ του, βγάζοντας Τσιριβέγια και Ρενάτο και βάζοντας στο ματς Σιώπη και Μπακασέτα.

Στο 71’ υπήρξε έλεγχος του VAR μετά από υποψία χεριού του Ίνγκασον στην περιοχή, χωρίς να υπάρχει κάτι, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Καλάμπρια κέρδισε φάουλ σε πολύ καλό σημείο, λίγο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, από τάκλιν του Γκαρθία την ώρα που ο Ιταλός πήγαινε να σουτάρει. Από την εκτέλεση πάντως δεν προέκυψε κάτι αξιοσημείωτο, ενώ στο 77’ προχώρησε στην πρώτη του αλλαγή και ο Μεντιλίμπαρ, βάζοντας τον Μπιανκόν αντί του Κοστίνια.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Μπενίτεθ άλλαξε σχηματισμό, βάζοντας τον Πάντοβιτς αντί του Καλάμπρια, ο οποίος χειροκροτήθηκε από τον κόσμο την στιγμή της αλλαγής του. Από πλευράς φιλοξενούμενων ο Μουζακίτης αντικατέστησε τον Γκαρθία, ενώ στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας μπήκε και ο Σιπιόνι στην θέση του Τσικίνιο.

Το σουτ του Μπακασέτα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων κατέληξε πάνω στον Τζολάκη, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί με χαρακτηριστική άνεση το προβάδισμά του και να φεύγει από την Λεωφόρο με το τρίποντο που τον διατηρεί... ζωντανό στην «μάχη» του τίτλου.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια (81' Πάντοβιτς), Τσιριβέγια (66' Σιώπης), Ρενάτο (66' Μπακασέτας), Ταμπόρδα, Αντίνο (46' Πελίστρι), Τετέι (46' Σφιντέρσκι).

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (77' Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία (83' Μουζακίτης), Τσικίνιο (89' Σιπιόνι), Ροντινέι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.