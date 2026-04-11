Ρονάλντο: Η διευκρίνιση του Sofascore για τα «χαμένα» γκολ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του προς το ορόσημο των 1.000 τερμάτων, όμως προέκυψε ένα μπέρδεμα σχετικά με τον συνολικό αριθμό των γκολ του.

Για την ακρίβεια, στην πλατφόρμα Sofascore εμφανίστηκε να έχει 961 γκολ αντί για 967, προκαλώντας απορίες στους φιλάθλους. Το ζήτημα αφορούσε έξι γκολ που είχε πετύχει το 2023 στο Arab Club Champions Cup, τα οποία δεν είχαν αρχικά υπολογιστεί.

Όπως εξήγησε η ίδια η πλατφόρμα, τα γκολ αυτά είχαν εξαιρεθεί επειδή η διοργάνωση θεωρούνταν φιλικού χαρακτήρα. Όμως αποφασίστηκε να προστεθούν κανονικά στο ενεργητικό του Πορτογάλου σταρ.

Ακόμη, επισημάνθηκε ότι η FIFA καλείται να ξεκαθαρίσει οριστικά το καθεστώς της διοργάνωσης, ώστε να υπάρχει ενιαία καταγραφή στα στατιστικά.

Έτσι, ο Ρονάλντο παραμένει σε τροχιά για το ιστορικό επίτευγμα, με την απόσταση από τα 1.000 γκολ να μειώνεται συνεχώς.