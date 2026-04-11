Άνετη επικράτηση της Μαρσέιγ και άλμα για την τριάδα

Η Μαρσέιγ πήρε μια σημαντική νίκη με 3-1 απέναντι στη Μετς και εκμεταλλεύτηκε την απώλεια της Μονακό για να πάει στην τρίτη θέση της Ligue 1, που οδηγεί στο Champions League.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό, με τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ να σκοράρει έπειτα από ασίστ του Μέισον Γκρίνγουντ, κάνοντας το 1-0 του ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δεύτερου σαρανταπενταλέπτου, η Μαρσέιγ διπλασίασε τα τέρματά της στο 48’, όταν ο Παϊσάο εκμεταλλεύτηκε νέα δημιουργία του Γκρίνγουντ.

Η Μετς αντέδρασε άμεσα και μείωσε σε 2-1 στο επόμενο λεπτό με τον Τσιταϊσβίλι, ωστόσο δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Στις καθυστερήσεις, ο Τραορέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1, «σφραγίζοντας» τη νίκη για τους γηπεδούχους.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μαρσέιγ ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην πρώτη τριάδα, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία της προς την έξοδο στο Champions League.