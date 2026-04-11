Άνετη επικράτηση της Μαρσέιγ και άλμα για την τριάδα

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό, με τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ να σκοράρει έπειτα από ασίστ του Μέισον Γκρίνγουντ, κάνοντας το 1-0 του ημιχρόνου.
Με την έναρξη του δεύτερου σαρανταπενταλέπτου, η Μαρσέιγ διπλασίασε τα τέρματά της στο 48’, όταν ο Παϊσάο εκμεταλλεύτηκε νέα δημιουργία του Γκρίνγουντ.
Η Μετς αντέδρασε άμεσα και μείωσε σε 2-1 στο επόμενο λεπτό με τον Τσιταϊσβίλι, ωστόσο δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Στις καθυστερήσεις, ο Τραορέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1, «σφραγίζοντας» τη νίκη για τους γηπεδούχους.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μαρσέιγ ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην πρώτη τριάδα, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία της προς την έξοδο στο Champions League.