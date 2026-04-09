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EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Βαγιέκας / Cosmote Sport 2 HD
Προημιτελική φάση / Πρώτος αγώνας
Rayo Vallecano
RAYO VALLECANO
3 0
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ΑΕΚ
ΑΕΚ
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Διαιτητης
  • Μπενουά Μπαστιέν (Γαλλία)
  • VAR: Μπραμ φαν Ντρίσε (Βέλγιο)
  • AVAR: Μπαστιάν Ντεσεπί (Γαλλία)
Βοηθοι
  • Χισάμ Ζακρανί (Γαλλία)
  • Ορελιέν Μπερτομιέ (Γαλλία)
Τεταρτος
  • Ζερεμί Πινιάρντ (Γαλλία)
Σκορερς
  • 2' Ακομάς
  • 45'+2 Λόπεθ
  • 74' Παλαθόν (πέναλτι)
Κιτρινες καρτες
  • 65' Πέντρο Ντίαθ
Κιτρινες καρτες
  • 61' Βάργκα
  • 89' Γιόβιτς

Live: Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ

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