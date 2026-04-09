Live: Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ

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EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Βαγιέκας / Cosmote Sport 2 HD
Προημιτελική φάση / Πρώτος αγώνας
Προημιτελική φάση / Πρώτος αγώνας
RAYO VALLECANO
3 0
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ΑΕΚ
Διαιτητης
- Μπενουά Μπαστιέν (Γαλλία)
- VAR: Μπραμ φαν Ντρίσε (Βέλγιο)
- AVAR: Μπαστιάν Ντεσεπί (Γαλλία)
Βοηθοι
- Χισάμ Ζακρανί (Γαλλία)
- Ορελιέν Μπερτομιέ (Γαλλία)
Τεταρτος
- Ζερεμί Πινιάρντ (Γαλλία)
Σκορερς
- 2' Ακομάς
- 45'+2 Λόπεθ
- 74' Παλαθόν (πέναλτι)
Κιτρινες καρτες
- 65' Πέντρο Ντίαθ
Κιτρινες καρτες
- 61' Βάργκα
- 89' Γιόβιτς