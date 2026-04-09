Η ΑΕΚ ήθελε να πάρει αποτέλεσμα στη Μαδρίτη, αλλά οι Ισπανοί δεν αστειεύονταν: η Ράγιο Βαγιεκάνο επικράτησε με 3-0 για τα προημιτελικά του Conference League και το έργο της Ένωσης στη ρεβάνς της «Allwyn Arena» (16/4, 22:00) έγινε πολύ δύσκολο.

Το «Vallecas» γέμισε ασφυχτικά με εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι δίπλα από την κερκίδα που φιλοξενήθηκαν 1.100 «Ενωσίτες», οι οποίοι έδωσαν τη δική τους «μάχη» σε ένα θορυβώδες και γραφικό γήπεδο. Οι γηπεδούχοι είχαν την αύρα του κόσμου και προηγήθηκαν στο 2'.

Ο Μάνταλος έχασε τον Ουνάι Λόπεθ που με εξαιρετικό άνοιγμα στα αριστερά και στην πλάτη του Ρότα, βρήκε τον Άλβαρο Γκαρσία, ο οποίος είχε χώρο και χρόνο να γυρίσει στον Ακομάς που έγινε κατά συνθήκη σέντερ φορ, πλασάροντας για το γρήγορο 1-0.

Η ψυχρολουσία του γκολ και η ατμόσφαιρα παρέσυραν την ΑΕΚ, όμως στο 7' ο Περέιρα έκλεψε και ο Γιόβιτς έφθασε κοντά στην ισοφάριση απέναντι στον Μπατάλια, με τον Λεζέν να κάνει το φοβερό τάκλιν, ενώ στο 16' η κούρσα και το σουτ του Κοϊτά ανακόπηκαν.

Στο επόμενο λεπτό δέχθηκε κάρτα για διαμαρτυρίες ο Μάρκο Νίκολιτς, δείχνοντας με τη σειρά του νευρικός στην εκκίνηση του αγώνα. Στο 20' οι Μαδριλένοι έφθασαν στο 2-0 έπειτα από το κόρνερ του Παλαθόν, τη «στραβοκλωτσιά» του Ακομάς και το τακουνάκι-έμπνευση του Λεζέν στη γωνία του Στρακόσα! Το VAR παρέμβει και με ανασκόπηση του διαιτητή Μπαστιάν, ακυρώθηκε ως οφσάιντ λόγω του Ουνάι Λόπεθ που παρεμπόδισε το οπτικό πεδίου του Αλβανού τερματοφύλακα, όπως ο Πιρόλα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο 29' ο Βάργκα «άγγιξε» το 1-1 έπειτα από την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Ο Μπατάλια και το δοκάρι σταμάτησαν τη κεφαλιά του Ούγγρου, ενώ ο Σις έσωσε με αυτοθυσία την εστία του από το κοντινό σουτ του Κοιτά! Στο 35' ο Μαυριτανός έφυγε στο χώρο, καθώς οι Λουίζ Φελίπε και Τσαβαρία «τράκαραν», όμως καθυστέρησε να εκτελέσει και συγκρούστηκε με τον Μπατάλια, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα κοντά στο μηρό.

«Απάντηση» της Ράγιο στο 40' με τον... κεραυνό του Άλβαρο Γκαρσία να περνά δίπλα από την εστία του Στρακόσα, ενώ στο 43' ο Πήλιος έκανε το γύρισμα για τον Κοϊτά που εκτέλεσε με δύναμη, αλλά ο Τσαβαρία είχε και αυτός τη λύση απέναντι στον Μαυριτανό που δεν πίστευε πως σπαταλήθηκαν τρεις ευκαιρίες για γκολ από κοντινή απόσταση!



Τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Ακομάς σούταρε από τα όρια της περιοχής, ο Στρακόσα απέκρουσε σε λάθος σημείο και ο Ουνάι Λόπεθ κινήθηκε ως σέντερ φορ για να γράψει ολομόναχος το 2-0. Λίγο αργότερα αποχώρησε τραυματίας ο Μάνταλος και ο Μαρίν τον αντικατέστησε μετά την ανάπαυλα.

Οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν από τα αποδυτήρια πιο αποφασισμένοι, όμως έπρεπε να προσέξουν τα ρίσκα τους, μιας και η Ράγιο καραδοκούσε. Ο Κοϊτά έψαχνε εναγωνίως ένα τέρμα, με τον Σις να βρίσκεται διαρκώς μπροστά του και να διώχνει, ενώ τα αρκετά κόρνερ της ΑΕΚ δεν αξιοποιήθηκαν. Στο 56' ο Αλεμάο πέρασε ως αλλαγή και στο 57' απείλησε με κοντινή εκτέλεση να περνά άουτ. Δυο λεπτά μετά (59'), το «γλυκό» χτύπημα του Μαρίν πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Η ΑΕΚ πίεζε στο μισό γήπεδο, όμως δίχως καθαρό μυαλό.

Στο 70' ο Εσπίνο πάτησε περιοχή και το σουτ σταμάτησε στο «χέρι στήριξης» του Ρέλβας, ο οποίος είχε χάσει την ισορροπία του. Ο VAR κάλεσε ξανά τον διαιτητή Μπαστιάν και ο Γάλλος εξάντλησε την αυστηρότητά του, δίνοντας πέναλτι και κίτρινη στον Πορτογάλο αμυντικό που ήταν έξαλλος. Ο Ίσι Παλαθόν έστησε την μπάλα και την έστειλε στην άλλη γωνία από αυτή που έπεσε ο Στρακόσα για το 3-0, εξανεμίζοντας τις ελπίδες της ΑΕΚ.

Στη συνέχεια, ο Αλεμάο έπεσε εντυπωσιακά στην περιοχή και ζήτησε πέναλτι. Η Ένωση δεν τα παράτησε, όμως δεν ήταν η βραδιά της σε κανένα σημείο, ούτε από τις στατικές φάσεις που πάντα είναι επικίνδυνη. Μάλιστα, έχασε από τη ρεβάνς τον Γιόβιτς, καθώς είδε κίτρινη για τάκλιν και έντονο διάλογο με τον Μπατάλια στο 89', συμπληρώνοντας κάρτες. Στις καθυστερήσεις, ο Ζίνι «έψαξε» το γκολ σε δυο περιπτώσεις, με την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά στο 92' να περνά δίπλα από το δοκάρι μετά το κόρνερ του Μαρίν. Τελικό 3-0 στο «Vallecas» και... ζητείται θαύμα στο... καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας (16/4, 22:00)!

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε, Τσαβαρία, Σις, Ουνάι Λόπεθ (56' Πέδρο Ντίας), Ίσι Παλαθόν (80' Βαλεντίν), Ακομάς (56' Αλεμάο), Άλβαρο Γκαρσία (66' Εσπίνο), Ντε Φρούτος (80' Καμέγιο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος (46' λ.τρ. Μαρίν), Κοϊτά (87' Κουτέσα), Περέιρα (72' Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς, Βάργκα (72' Ζίνι).