Stoiximan GBL: Εκτός έδρας οι «αιώνιοι» για την πρόκριση στους τελικούς

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν εκτός έδρας με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και ψάχνουν τη νίκη που θα τους στείλει στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Το Σάββατο (30/5) θα διεξαχθούν οι δεύτεροι ημιτελικοί της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ, με το τζάμπολ να γίνεται στις 14:50. Λίγες ώρες αργότερα, στις 17:15, στην «SUNEL Arena» θα διεξαχθεί το ΑΕΚ-Ολυμπιακός.

Θυμίζουμε πως στο πρώτο παιχνίδι το «τριφύλλι» κέρδισε στην παράταση τον «Δικέφαλο του Βορρά» με 114-102, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν απέναντι στην Ένωση με 94-77.

Και τα δύο ματς θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 Σπορ.

