Ο Βολπάτο άλλαξε ιθαγένεια για να παίξει στο Mundial!

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Σασουόλο, πήρε την απόφαση να αλλάξει την ιθαγένειά του από ιταλική σε αυστραλιανή προκειμένου να λάβει μέρος στο Mundial!

O Κριστιάν Βολπάτο, γεννήθηκε στην Αυστραλία από Ιταλούς γονείς και κατέχει την υπηκοότητα και των δύο χωρών, επιλέγοντας αρχικά να εκπροσωπήσει την Ιταλία σε εθνικό επίπεδο, φτάνοντας μέχρι την U21 της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Μετά την αποτυχία της Ιταλίας, ωστόσο να προκριθεί στην τελική φάση του Mundial, ο Βολπάτο πήρε την απόφαση να αλλάξει ιθαγένεια και να επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Αυστραλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την φετινή σεζόν ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Σασουόλο κατέγραψε 24 συμμετοχές στην Serie A, έχοντας στο ενεργητικό του δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, έχοντας και δύο συμμετοχές στο Κύπελλο Ιταλίας.