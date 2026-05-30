Η Λίβερπουλ θέλει την παραμονή του Άλισον

Οι «reds» ενημέρωσαν την πλευρά του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, ότι δεν θα αποδεχθούν καμία πρόταση για την πώλησή του, θέλοντας να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Το όνομα του έμπειρου πορτιέρε συνδέθηκε έντονα με την Γιουβέντους, όμως στην Λίβερπουλ δεν θέλουν να χάσουν ακόμη έναν παίκτη με πλούσιες παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο.

Από την Λίβερπουλ έχουν αποχωρήσει ήδη οι Σαλάχ, Ρόμπερτσον και Κονατέ, με τον Άρνε Σλοτ να θέτει «βέτο» για την αποχώρηση του Άλισον, αφού δεν θέλει να αποδυναμωθεί περισσότερο το ρόστερ του.

To συμβόλαιο του 33χρονου τερματοφύλακα ολοκληρώνεται το 2027 και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, είναι θετικός στην παραμονή του στην Λίβερπουλ.